Berlin (ots) - "Das Wachstum im dritten Quartal ist kein Ergebnis, auf dem man sich ausruhen kann. Zwar zeigt sich die deutsche Wirtschaft trotz des anhaltenden schwierigen außenwirtschaftlichen Umfeldes intakt. Jedoch bereitet uns die schwache Investitionsdynamik trotz günstigem Finanzierungsumfeld beim langfristigen Ausblick Sorgen, auch wenn wir kurzfristig zuversichtlich auf die Konjunkturentwicklung blicken." Dies erklärt Anton F. Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin anlässlich der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes zum Bruttoinlandsprodukt des dritten Quartals.



Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes wuchs das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal 2016 um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Positive Impulse kamen dabei aus dem Baugewerbe. Ebenso stützte der Konsum - privat als auch staatlich - wie bereits in den Vorquartalen die wirtschaftliche Aktivität.



"Das Wachstum nimmt ab, die Unsicherheiten nehmen zu und neue Impulse bleiben aus. Sonderfaktoren wie das niedrige Zinsumfeld und der billige Euro überzeichnen die Stärke der deutschen Wirtschaft, zumal die positiven Effekte langsam auslaufen. Es gibt daher keinen Grund für die Politik, bereits in den Vorwahlkampfmodus zu schalten, die nächsten teuren Wahlgeschenke anzukündigen und die Umverteilungsschraube noch weiterzudrehen. Erst muss das Geld verdient werden, dass wir die bestehende Umverteilung und die Beitragssysteme erhalten können. Dafür sind wir darauf angewiesen, dass wir auch in anderen Ländern unsere Waren verkaufen können und dass wir dort auch einkaufen können. Wir alle - Unternehmer, Arbeitnehmer und Rentner - sind davon abhängig, dass dies funktioniert. Nicht der Freihandel ist für Deutschland gefährlich, sondern Abschottung und Protektionismus", so Börner abschließend.



40, Berlin, 15. November 2016



