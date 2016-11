Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen und einem angehobenen Ausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern habe starke Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Analystin Marietta Miemietz in einer Studie vom Dienstag. Die Anhebung des Ausblicks sei aber bereits in einem gewissen Maß erwartet worden. Zudem bleibe abzuwarten, was sich für 2017 ergebe. Hier rechnet die Expertin mit steigenden Ausgaben für Forschung und Entwicklung und einem Gewinnrückgang im Healthcare-Segment./tav/tih

AFA0115 2016-11-15/16:08

ISIN: DE0006599905