Gute Geschäftszahlen von Unternehmen werden an der Börse weiterhin honoriert. Vor allem dann, wenn sie so im Vorfeld nicht erwartet wurden. Als aktuelles Beispiel dafür gilt der Kursverlauf des amerikanischen Chipherstellers Nvidia, der am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss seine Q3-Ergebnisse vorgelegt hat. Dabei lagen Umsatz und Gewinn mehr als deutlich über den Konsensschätzungen der Analysten. Die hatten beim bereinigten Gewinn je Aktie nur mit 0,57 US-Dollar gerechnet, was klar unter dem letztlich realisierten Wert von 0,94 Dollar lag. Die Aktie des auf Grafikprozessoren für Computer- und Videospiele spezialisierten Konzerns schoss daraufhin in die Höhe und verbuchte am Freitag ein Tagesplus von nahezu 30 Prozent. Im Vergleich zu dem...

