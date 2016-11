Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret ist dafür, die Regulierung von Banken stärker an ihrer Größe auszurichten. "Ich frage mich wirklich, ob wir Basel 3 wirklich für jede kleine und mittelgroße Bank in der Welt anwenden müssen", sagte Dombret bei der 19. Euro Finance Week in Frankfurt. Er fügte hinzu: "Ich kann mir vorstellen, Basel 3 nur für die großen, direkt von der EZB beaufsichtigten Banken einzuführen."

Unter dem Dach der Europäischen Zentralbank (EZB) ist die Bankenaufsicht SSM (Singe Supervisory Mechanism) angesiedelt, die die 120 größten Banken des Euroraums direkt beaufsichtigt. Davon befinden sich nur 20 in Deutschland.

November 15, 2016

