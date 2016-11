Eine aktuelle Studie zeigt: In der Elektroindustrie beschleunigen die Großkonzerne die Digitalisierung, während sich die mittelständischen Unternehmen zurückhalten. Der Branchenverband fordert den Breitbandausbau.

Siemens hat es gerade erst vorgemacht: Am Montag gab der Elektrokonzern den Kauf des amerikanischen Industriesoftware-Spezialisten Mentor Graphics für 4,5 Milliarden Dollar (4,2 Milliarden Euro) bekannt. Die Neuerwerbung aus den USA soll den Umbau des Münchner Traditionskonzerns in ein Digital-Unternehmen noch einmal beschleunigen. Bei diesem Tempo der Konzerne wie Siemens oder Bosch - und deren finanziellen Möglichkeiten - kommen viele kleine Firmen der Elektroindustrie nicht mit. Das ergab eine am Dienstag in Frankfurt vorgelegte Studie von Fraunhofer ISI und IW Consult im Auftrag des Branchenverbandes ZVEI. "Die Digitalisierung des Mittelstandes ist eine große Herausforderung", sagte der Präsident der ZVEI, Michael Ziesemer. Es bestehe die Gefahr, dass sich die Schere zwischen kleinen und großen Unternehmen öffne.

Mit gut 90 Prozent der Firmen unter 500 Beschäftigten ist die deutsche Elektroindustrie sehr mittelständisch geprägt. Schaffen diese Unternehmen den Anschluss nicht, drohen sie auch im internationalen Wettbewerb zurückzufallen. Wer sich dem Wandel nicht stelle, bekomme ...

