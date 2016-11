MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat den wegen Korruptionsverdachts festgenommenen Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew entlassen. Der Kremlchef habe einen entsprechenden Erlass unterzeichnet, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Der Ressortchef habe Putins Vertrauen verloren. Uljukajew soll Bestechungsgeld in Höhe von zwei Millionen US-Dollar (1,85 Mio Euro) im Zusammenhang mit einer Konzernübernahme in der Ölbranche erpresst haben. Nachdem der Inlandsgeheimdienst FSB ihn festgenommen hatte, wurde er von einem Gericht unter Hausarrest gestellt. Uljukajew weist den Vorwurf zurück. Er spricht von einer "Provokation"./wo/DP/stb

