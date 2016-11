Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Gabriel kritisiert Kleinteiligkeit des EU-Juncker-Plans für Wachstum

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hält das zentrale Instrument der Europäischen Union für mehr Wachstum für ungeeignet, die lahmende Wirtschaft des Kontinents anzuschieben. "Ich habe nichts gegen den Juncker-Plan. Man kann von mir aus auch die Mittel verdoppeln. Aber es ist nicht so schlau, die für Kleinstprojekte auszugeben", sagte der SPD-Chef am Dienstag auf dem Arbeitgebertag in Berlin.

Wirtschaftsministerium skeptisch bei verschärfter Ministererlaubnis

Das Bundeswirtschaftsministerium steht dem Vorschlag von CDU und CSU nach einer eingeschränkten Ministererlaubnis für Fusionen reserviert gegenüber. Nach dem langen Gezerre um die Sondergenehmigung für den Verkauf von Kaiser's-Tengelmann an Edeka will die Union das Instrument der Ministererlaubnis im Zuge der Reform des Wettbewerbsrechts straffen, was das Wirtschaftsministerium ablehnt. "Eine Reform der Ministererlaubnis ist nicht Gegenstand des Kabinettsbeschlusses", erklärte das Haus von Sigmar Gabriel (SPD) auf Nachfrage.

Bundesbank/Dombret: Basel 3 nur für SSM-Banken einführen

Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret ist dafür, die Regulierung von Banken stärker an ihrer Größe auszurichten. "Ich frage mich wirklich, ob wir Basel 3 wirklich für jede kleine und mittelgroße Bank in der Welt anwenden müssen", sagte Dombret bei der 19. Euro Finance Week in Frankfurt. Er fügte hinzu: "Ich kann mir vorstellen, Basel 3 nur für die großen, direkt von der EZB beaufsichtigten Banken einzuführen."

Macron könnte schon am Mittwoch Präsidentschaftskandidatur verkünden

Frankreichs Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron könnte schon am Mittwoch eine Präsidentschaftskandidatur verkünden: Der Polit-Jungstar wird am Vormittag in der Pariser Vorstadt Bobigny eine Erklärung abgeben, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus seinem Umfeld erfuhr. Französische Medien berichteten, der 38-jährige frühere Investmentbanker werde dann seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2017 verkünden.

US-Importpreise deuten auf festere Inflation

Die US-Importpreise sind im Oktober spürbar gestiegen. Die von höheren Ölpreisen getriebene Inflation scheint sich damit zu verfestigen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, kletterten die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent, nach einem Plus von 0,2 Prozent im September.

New Yorker Konjunkturindex steigt im November

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York hat sich im November stabilisiert. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Sektor des Distrikts erhöhte sich auf plus 1,5. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 3,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei minus 6,8 gelegen.

Umsätze der US-Einzelhändler steigen kräftig

Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im Oktober überraschend deutlich gesteigert, was für die bevorstehende Weihnachtssaison ein gutes Omen ist. Die Einzelhandelsgeschäfte hatten 0,8 Prozent mehr Geld in den Kassen als im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg um lediglich 0,6 Prozent gerechnet.

Rosengren: Fed-Zinserhöhung im Dezember erscheint "plausibel"

Eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember ist nach Ansicht von Eric Rosengren, Präsident der Boston-Fed, ziemlich wahrscheinlich. "Sollten negative Nachrichten in den nächsten Wochen ausbleiben, erscheint die Markteinschätzung für eine Zinserhöhung im Dezember plausibel", sagte Rosengren bei einer Rede in Portland, der größten Stadt des Bundesstaates Maine.

+++ Konjunkturdaten

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Nov -0,1% gg Okt

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Nov +0,8% gg Vorjahr

