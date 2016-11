ABIVAX präsentiert auf bevorstehenden Investorenkonferenzen

15.11.2016 / 19:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

ABIVAX präsentiert auf bevorstehenden Investorenkonferenzen

Paris, Frankreich, 15. November 2016 - ABIVAX (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein innovatives Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Stimulation des Immunsystems zur vollständigen Beseitigung viraler Erkrankungen spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass Vertreter des ABIVAX Managements auf folgenden Investorenveranstaltungen präsentieren und Gespräche mit Investoren führen werden:

- Deutschen Eigenkapitalforum vom 21. - 23. November 2016 im Sheraton Frankfurt Airport Hotel und Conference Center in Frankfurt am Main. Die Unternehmenspräsentation von Prof. Dr. med. Hartmut Ehrlich, Chief Executive Officer der ABIVAX findet am Dienstag, den 22. November, von 15:00 - 15.30 Uhr Ortszeit im Raum Oslo statt.

Für Investoren- oder Medientermine mit dem ABIVAX Management auf dem Deutschen Eigenkapitalforum kontaktieren Sie bitte: solveigh.maehler@mc- services.eu.

- 28th Annual Piper Jaffray Healthcare Conference vom 29. - 30. November im Lotte New York Palace Hotel in New York, USA. Prof. Dr. med. Hartmut Ehrlich, Chief Executive Officer der ABIVAX wird am Dienstag, den 29. November von 16:30 - 16:55 Uhr Ortszeit an einem Fireside Chat teilnehmen.

Für Investoren- oder Medientermine mit dem ABIVAX Management auf der Piper Jaffray Healthcare Conference kontaktieren Sie bitte: chris@lifesciadvisors.com.

Über ABIVAX (www.abivax.com)

ABIVAX ist ein innovatives Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Stimulation des Immunsystems zur vollständigen Beseitigung lebensbedrohlicher viraler Erkrankungen fokussiert hat. ABIVAX verfügt über drei Technologie-Plattformen zur Identifikation von (a) antiviralen Wirkstoffkandidaten, (b) Adjuvantien zur Stimulation der Immunantwort, und (c) hyperimmunen Seren. ABX464, der am weitesten entwickelte Wirkstoff des Unternehmens, befindet sich zurzeit in Phase II der klinischen Entwicklung. ABX464 ist ein First-in-Class, oral verabreichtes, antivirales Molekül, das die Replikation des HI-Virus über einen einzigartigen Wirkmechanismus blockiert. Darüber hinaus bringt ABIVAX zahlreiche präklinische Kandidaten gegen eine Reihe unterschiedlicher Viren (z.B. Chikungunya, Ebola, Dengue) voran, von denen einige in den nächsten 12 bis 18 Monaten in die klinische Entwicklung kommen sollen. Eine kürzlich aktualisierte Unternehmenspräsentation, die auch den Zeitplan für den vom Unternehmen anvisierten Newsflow enthält, kann unter http://www.abivax.com abgerufen werden.

Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX

Kontakte

Abivax S.A. Media Relations MC Services AG Hartmut Ehrlich Anne Hennecke hartmut.ehrlich@abivax.com anne.hennecke.mc-services.eu +33 1 53 83 08 41 +49 211 529 252 22

