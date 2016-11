Basel (ots) -

Auf einer 119 Tage langen Weltreise entdecken MSC Gäste 49

einzigartige Ziele.



MSC Cruises, der Marktführer in Europa und im Mittelmeer,

Südamerika und Südafrika, gab heute den Buchungsstart für seine erste

Kreuzfahrt rund um die Welt bekannt.



An Bord der modernen MSC Magnifica brechen Passagiere zu einer

ausgedehnten Kreuzfahrt auf: Das Schiff sticht von Genua aus am 5.

Januar 2019 in See und kehrt nach seiner Weltreise von 119 Tagen am

3. Mai 2019 wieder dorthin zurück. Die Route führt über sechs

Kontinente und 32 Länder zu 49 faszinierenden Destinationen.



Die Buchung der MSC World Cruise ist ab 14. Dezember 2016 möglich.

Einen Monat vorab, ab dem 14. November 2016, haben die MSC Voyagers

Club Mitglieder exklusiv die Möglichkeit, die MSC World Cruise zu

buchen. Zu- und Aussteigen können Passagiere in Civitavecchia, Genua,

Marseille und Barcelona.



Gianni Onorato, Chief Executive Officer MSC Cruises S.A.,

erläuterte: "Als Unternehmen möchte MSC ganz besondere

Kreuzfahrterlebnisse bieten - dazu fühlen wir uns gegenüber unseren

Gästen verpflichtet. Deshalb spielen für uns ihre Wünsche und ihr

Feedback eine grosse Rolle, wenn wir neue Produkte entwickeln. Für

viele Menschen ist es ein Lebenstraum, die Welt komfortabel und

stilvoll zu bereisen - diesen Traum erfüllen wir mit der MSC World

Cruise." Onorato fuhr fort: "Als international ausgerichtete Reederei

ist dieses Produkt eine natürliche Entwicklung. Dabei bereiten wir

Passagieren an Bord der MSC Magnifica, dem besten Schiff für eine

solche Reise, unvergessliche Momente auf einer branchenweit

einmaligen Kreuzfahrt."



Exotische Reiseziele



Die Route führt Passagiere zu historischen Sehenswürdigkeiten, in

lebendige Metropolen und zu fernen Inseln auf der ganzen Welt. Für

viele der handverlesenen 49 Destinationen gilt, dass sie exklusiv im

Rahmen der MSC World Cruise angeboten werden. Häfen der Reise sind u.

a. die polynesischen Trauminseln Tonga und Bora Bora, die pulsierende

spanische Küstenstadt Cartagena oder der einzige jordanische Seehafen

Akaba. Ausserdem entdecken Reisende Neuseeland, die Fidschi-Inseln

und die Malediven. In der Karibik erleben Reisende neun besondere

Häfen jenseits der klassischen Reiserouten.



Exklusive Landausflüge



Authentische Reiseerlebnisse stehen im Mittelpunkt der Reise. MSC

bietet eine abwechslungsreiche Auswahl von Landausflügen für jeden

Geschmack: Beim Elefanten reiten in Pinnawela auf Sri Lanka, beim

Schnorcheln in den Lagunen von Moorea im Südpazifik oder bei einer

Safari im thailändischen Nga Bay Nationalpark erleben MSC Gäste die

Highlights vor Ort. Nur bei der MSC World Cruise können Reisende

kostenlos 15 Landausflüge ihrer Wahl buchen, um die Welt nach ihren

individuellen Vorstellungen zu entdecken.



Entspannte Entdeckungstouren dank längerer Aufenthalte



Die MSC World Cruise bietet noch mehr Zeit zum Entdecken:

Durchschnittlich 13 Stunden, länger als branchenweit üblich, wird die

MSC Magnifica in jedem Hafen vor Anker liegen, damit ihre Passagiere

in ihrem eigenen Tempo jede Destination erleben. In besonders

beliebten Häfen, z.B. Los Angeles oder auf Hawaii, sorgt MSC mit

verlängerten Liegezeiten von bis zu vier Tagen für genügend Zeit, um

alle Highlights zu erleben. Diesen Service bietet keine andere

Reederei.



An Bord zuhause fühlen



Während der 118 Nächte an Bord fühlen sich Gäste wie zuhause: MSC

bietet spezielle Konditionen für Angebote an Bord, wie etwa den

Wäscheservice. Mit jedem kleinen Detail sorgt MSC dafür, dass die

Reise zu einer einmaligen Erfahrung wird. So werden auch die Wünsche

anspruchsvoller und verwöhnter Gäste erfüllt, die an Bord der MSC

Magnifica die Eleganz und den Komfort schätzen, die für die gesamte

MSC Flotte charakteristisch sind.



Specials für MSC Voyagers Club Mitglieder



MSC Voyagers Club Mitglieder erhalten bei Buchung ein

Getränkepaket zu den Mahlzeiten gratis und verdreifachen ihren

Punktestand bei Buchung, sodass sie sofort zusätzliche Services

geniessen. Gäste, die bereits in einem anderen Bonusprogramm Mitglied

sind, erhalten dank des MSC Status Match einen gleichwertigen

Mitgliedsstatus im MSC Voyagers Club.



Hintergrund: Die MSC Magnifica



Bequem und stilvoll reisen Passagiere an Bord der 2010 gebauten

MSC Magnifica. Das Schiff besticht durch exklusives Design und

elegante Atmosphäre. Typisch für MSC ist der hohe Anteil an

Balkonkabinen, der exzellente Service, die erstklassige Kulinarik in

vier Restaurants und elf Bars sowie moderne und komfortable Kabinen

und ein breites Freizeit- und Unterhaltungsangebot.

Gourmetrestaurants, das Casino, das 4D-Kino und zahlreiche weitere

Angebote lassen auch während der Seetage keine Langeweile aufkommen.

Entspannung finden Reisende im MSC Aurea Spa, das neben innovativen

Beauty-Treatments auch balinesischen Massagen, ein Dampfbad, eine

Sauna und Thalassobehandlungen bietet.



Bildmaterial zum Download ist unter diesem Link hinterlegt:

https://we.tl/6C7FseFJpE



MSC Kreuzfahrten - NOT JUST ANY CRUISE



Weitere Informationen und Bildmaterial auf der Presse-Website:

www.mscpressarea.ch



MSC Kreuzfahrten ist Marktführer in Europa und im Mittelmeer sowie

in Südafrika und in Brasilien. Die Kreuzfahrtgesellschaft bietet

ganzjährig die Mittelmeerregion sowie eine Vielzahl saisonaler Routen

in Nordeuropa, dem Atlantischen Ozean, der Karibik und den

Französischen Antillen, Südamerika, Südafrika sowie in Dubai, den

Emiraten und Oman an.



Auf den MSC Schiffen stehen den Schweizer Gästen deutschsprachige

Mitarbeiter sowie vielfältige Services in deutscher Sprache zur

Verfügung, wie zum Beispiel Bordprogramme und Menükarten,

Kinderbetreuungsangebote, Landausflüge und deutsches Fernsehen.



MSC Kreuzfahrten fühlt sich der Umwelt verpflichtet und ist die

erste Kreuzfahrtgesellschaft, die die Auszeichnung "7 Golden Pearls"

vom Bureau Veritas für ihr Qualitätsmanagement und ökologisch

verantwortungsvolles Handeln verliehen bekommen hat. Im Jahr 2009 hat

MSC Kreuzfahrten eine langfristig angelegte Partnerschaft mit der

UNICEF ins Leben gerufen, um weltweit Projekte für Kinder zu fördern.

Seit Beginn der Kooperation hat MSC Kreuzfahrten vier Millionen Euro

Spenden von seinen Gästen dafür gesammelt.



Für MSC Kreuzfahrten bedeutet das Mittelmeer nicht nur Herkunft

und Heimat, es ist auch eine Quelle der Inspiration, um einzigartige

Reiseerlebnisse für Gäste aus aller Welt zu schaffen. Die hochmoderne

MSC Flotte besteht aus zwölf Schiffen: MSC Preziosa, MSC Divina, MSC

Splendida, MSC Fantasia, MSC Magnifica, MSC Poesia, MSC Orchestra,

MSC Musica, MSC Sinfonia, MSC Armonia, MSC Opera und MSC Lirica.



MSC Kreuzfahrten ist mit seinem langfristigen Investitionsplan

Vorreiter in der gesamten Kreuzfahrtbranche: Von 2014 bis 2026

entwickelt und baut das Unternehmen elf Schiffe der drei neuen

Schiffsgenerationen Meraviglia, Seaside und World Class. Die vier

Milliarden Euro teuren Neubauten der World Class Generation erhöhen

das Investitionsvolumen im Zehnjahresplan nun auf insgesamt knapp

neun Milliarden Euro. Die MSC Meraviglia und die MSC Seaside stechen

ab 2017 in See.



