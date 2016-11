NEW YORK (dpa-AFX) - Nach sechs Handelstagen mit teils kräftigen Gewinnen hat der Dow Jones Industrial am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Die Rekordjagd des US-Leitindex, die auf den Überraschungssieg von Donald Trump als nächsten US-Präsidenten folgte, scheint zunächst beendet. Die Wahl des Republikaners hatte zu den deutlichsten Kursverschiebungen bei US-Aktien seit fast 8 Jahren geführt.

Rund zwei Stunden vor Handelsschluss verlor der Dow 0,18 Prozent auf 18 834,79 Punkte. Tags zuvor hatte er noch bei rund 100 Punkten mehr den höchsten Stand seiner Geschichte markiert. Der marktbreite S&P-500-Index rückte am Dienstag dagegen um 0,26 Prozent auf 2169,92 Zähler vor.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 erholte sich etwas von seinen Verlusten der vergangenen Tage und gewann 0,99 Prozent auf 4748,74 Punkte. Technologieaktien waren nach der Wahl des Republikaners Trump unter anderem gemieden worden, da dieser sich in seinem Wahlkampf für die klassischen Industrien wie Kohle und Stahl stark gemacht hatte.

Aus dem Bündel überwiegend gut ausgefallener Konjunkturdaten an diesem Tag fanden vor allem die Einzelhandelsumsätze Beachtung. Am Markt wurden sie vornehmlich als möglicher weiterer Impulsgeber für die amerikanische Notenbank Fed gesehen, die Zinsen noch im Dezember anzuheben.

Diese Meinung vertreten etwa die NordLB oder die Helaba. Deren Volkswirt Ulrich Wortberg sprach von "überraschend robusten" Umsätzen, die der Fed keinen Grund liefern dürften, "die Zinserhöhung auf das nächste Jahr zu verschieben". Nur wenige Stimmen sind vorsichtiger und glauben trotz der zunehmend robuster werdenden US-Wirtschaft nicht an eine Anhebung. "Die große Ungewissheit, wie es wirtschaftspolitisch weitergeht, spricht dagegen", meint etwa Volkswirt Martin Moryson von Sal. Oppenheim unter Verweis auf den Wahlsieg Trumps.

Auf Seiten der Unternehmen drehte sich das Interesse einmal mehr vor allem um Quartalsberichte. Die Baumarktkette Home Depot überraschte mit ihrer Umsatzentwicklung im dritten Quartal und hob den Ausblick für den Jahresgewinn an. Anleger nutzten laut Börsianern die Zahlen nun, um Gewinne mitzunehmen, nachdem die Papiere in den vergangenen zwei Wochen recht gut gelaufen sind. Zuletzt gaben die Aktien als größter Verlierer im Dow um 2,55 Prozent nach.

Um fast 8 Prozent ging es für die Papiere von Teva Pharmaceutical abwärts. Der Arzneimittelhersteller erzielte im dritten Quartal zwar einen höheren Quartalsgewinn als erwartet, enttäuschte aber mit seinem Umsatz und revidierte die Jahresziele nach unten.

Eine positive Studie der Bank CLSA sowie der wieder spürbar steigende Ölpreis schoben im Dow die Chevron-Aktien an. Sie gewannen dort als einer der Spitzenwerte 2,11 Prozent, gefolgt von ExxonMobil , die um 1,59 Prozent zulegten. Microsoft stiegen um 1,20 Prozent. Es ist der erste Tag, an dem die Papiere des Softwarekonzerns seit der Wahl Trumps wieder zulegen.

Um 1,92 Prozent ging es für die im Nasdaq 100 gelisteten Anteilsscheine von Ebay aufwärts. Die Investmentfirmen Lone Pine Capital und Paulson & Co. hatten Aktien der Online-Handelsplattform gekauft. Spitzenwert war allerdings mit etwas mehr als plus 12 Prozent das Papier des chinesischen Onlineversandhauses JD.com . Starke Umsatzzahlen im dritten Quartal halfen, denn die JD.com-Aktie hat seit Jahresbeginn bislang rund ein Viertel an Wert eingebüßt. Zudem soll nun die Finanzsparte JD Finance reorganisiert und größere Anteile verkauft werden./ck/stb

