FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich unter Druck stand im nachbörslichen Handel am Dienstag die Aktie von Morphosys. Das Biotechnologieunternehmen erhöht sein Kapital. Dazu sollen über eine Privatplatzierung bis zu 2,622 Millionen neue Aktien, entsprechend bis zu 9,9 Prozent des Grundkapitals, an institutionelle Anleger in Europa und Nordamerika begeben werden. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 5,5 Prozent niedriger getaxt.

Die Bayer-Aktie wurde 3,7 Prozent tiefer getaxt. Der Konzern wird im Rahmen der Finanzierung der geplanten Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto eine nachrangige Pflichtwandelanleihe in Höhe von 4 Milliarden Euro unter Ausschluss der Bezugsrechte bestehender Aktionäre begeben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 10.760 10.735 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2016 16:31 ET (21:31 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.