Über 5.000 Patienten an 114 Standorten weltweit liefern einzigartige Sicht auf die realen Bedingungen

W. L. Gore Associates, Inc. (Gore) hat heute im Rahmen des VEITHsymposiumden Abschluss der angestrebten Patienteneinschreibung in die Global Registry for Endovascular Aortic Treatment (GREAT - Globales Register für endovaskuläre Aortabehandlung) bekannt gegeben. Mehr als 5.000 Patienten wurden in das mittlerweile größte von der Branche finanziell unterstützte weltweite Register von Aortenstentgrafts aufgenommen. Gore fasste 2010 den Entschluss zu untersuchen, wie gut sein Sortiment aortaler Geräte in realen Fällen arbeitet, um die Patientenversorgung bei der Behandlung von Aortenerkrankungen weiter zu verbessern. Die weltweiten Forschungsleiter, die jeweils eine Region vertreten, sind die Doktoren Steven Dubenec, Pierre Galvagni, Ross Milner, Santi Trimarchi, Eric Verhoeven und Fred Weaver.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161115006850/de/

Gore Global Registry for Endovascular Aortic Treatment Completes Enrollment (Photo: Business Wire)

Um sicherzustellen, dass das Register die reale Nutzung so gut wie möglich widerspiegelt, hat Gore die Aufnahme in die GREAT-Studie für Patienten mit allen Pathologien der Aorta zugänglich gemacht. Dies umfasst Patienten, die eine oder mehrere GORE® EXCLUDER® AAA Endoprothesen, GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprothesen oder Conformable GORE® TAG® Thoracic Endoprothesen erhalten haben. Das Register verfolgt die Ergebnisse während und nach der Behandlung über einer Nachbeobachtungszeit von zehn Jahren. Zusätzlich zu den verfahrenstechnischen und klinischen Ergebnissen umfassen die gesammelten Daten die benutzen Geräte, den behandelten Krankheitszustand, die Patientendemografie und die Krankengeschichte, um die Ergebnisse in unterschiedlichen Szenarien zu messen. Diese Daten gehen darüber hinaus in die zukünftige kontinuierliche Weiterentwicklung des Aortenstentgraft-Sortiments von Gore ein.

"Auch wenn klinische Studien absolut notwendig sind, um zu sehen, ob ein Gerät geeignet und wirksam ist, spiegeln die Ergebnisse häufig nicht die Gerätenutzung in der täglichen Praxis wider", sagte Dr. med. Fred Weaver, der Co-Forschungsleiter auf nationaler Ebene. "Durch GREAT können wir uns eine große Zahl von Patienten mit einem breiten Spektrum von Symptomen und Behandlungen ansehen, um zu erfahren, wie gut ein Gerät funktioniert, und zukünftig bessere Entscheidungen über das geeignete zu verwendende Gerät zu treffen. Das Register umfasst absolut reale Daten aus der Praxis."

GREAT ist Bestandteil von Gores Hinwendung zu einer Beobachtung nach Markteinführung und Überwachung der langfristigen Geräteleistung in dem Streben, die klinische Praxis und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern. Ein Team ist für die Analyse der aus GREAT und laufenden Nachbeobachtungen stammenden Daten zuständig. Darüber hinaus steht das Team zur Verfügung, um auf Anfrage spezifische Daten zur Verfügung zu stellen und damit Ärzten dabei zu helfen, fundiertere Behandlungsentscheidungen für ihre Patienten zu treffen.

"Wir haben bereits gesehen, dass unsere Stentgrafts langfristige dauerhafte klinische Ergebnisse liefern", sagte Ryan Takeuchi, der Leiter des Aortengeschäfts von Gore. "Unser Einsatz für die Behandlung von Krankheitszuständen der gesamten Aorta wird durch diese unterschiedlichen Fälle im Laufe der nächsten zehn Jahre bestens geprägt. Wir sind uns sicher, dass diese Daten letztendlich bessere Ergebnisse für die Patienten bedeuten werden."

Weitere Informationen über das Sortiment an aortalen Produkten von Gore finden Sie unter www.goremedical.com/aortic.

Über VEITHsymposium

Bereits im 43. Jahr bietet das VEITHsymposium Gefäßchirurgen, Interventionsradiologen, Interventionskardiologen und andere Gefäßspezialisten ein einzigartiges und spannendes Format, um die aktuellsten Informationen über wichtige Neuheiten in der Behandlung von Gefäßkrankheiten zu erfahren. Die fünftägige Veranstaltung umfasst fesselnde Präsentationen von namhaften Gefäßspezialisten mit Schwerpunkt auf neuesten Entwicklungen, sich ändernden Konzepten bei Diagnose und Management, dringenden Streitfragen und neuen Techniken.

ÜBER W. L. GORE ASSOCIATES

Bei Gore stellen wir seit 40 Jahren kreative therapeutische Lösungen für komplexe medizinische Probleme zur Verfügung. In diesem Zeitraum sind 40 Millionen innovative Medizinprodukte von Gore implantiert worden, die weltweit Leben gerettet und zu besserer Lebensqualität beigetragen haben. Unsere umfangreiche Produktreihe umfasst Gefäßprothesen, endovaskuläre und interventionelle Produkte, chirurgische Netze zur Behebung von Hernien und zur Weichteilrekonstruktion, Materialien zur Klammernahtverstärkung sowie Nähte für Gefäß-, Herz- und Allgemeinchirurgie. Wir gehören zu den wenigen Unternehmen, die auf allen US-amerikanischen Listen der "100 Best Companies to Work For" (die 100 beliebtesten Arbeitgeber) erschienen sind, seit die Bewertungen 1984 eingeführt wurden.

Aufgeführte Produkte sind möglicherweise nicht an allen Märkten erhältlich.

GORE®, EXCLUDER®, TAG® und die Konstruktionsdesigns sind Handelsmarken von W. L. Gore Associates. AV1453-EN2 NOVEMBER 2016

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161115006850/de/

Contacts:

Chempetitive Group für Gore Medical

Andrea Vuturo, +1-858-457-2436

goremedical@chempetitive.com