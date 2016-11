Rewe Group, der zweitgrößte Lebensmittelhändler Deutschlands will Sky-Supermärkte übernehmen. Edeka legte Beschwerde ein.

Rewe Group plant, die Handelskette Coop zu übernehmen. Edeka wehrt sich gegen die Übernahme von rund 200 Supermärkten durch den Rivalen Rewe. Deutschlands größter Lebensmittelhändler legte gegen die Genehmigung des Zusammenschlusses durch das Bundeskartellamt Beschwerde ein, wie ein Edeka-Sprecher und die Wettbewerbsbehörde am Dienstag bestätigten. Nach Einschätzung von Edeka habe das Bundeskartellamt bei der Genehmigung nicht durchgehend die gleichen Maßstäbe angelegt wie im Fall Kaiser's Tengelmann, hieß es in mit der Sache vertrauten Kreisen. Zuerst hatte die "Lebensmittel Zeitung" über die Beschwerde berichtet. Das Bundeskartellamt hatte Rewe Ende Oktober grünes Licht für die Übernahme gegeben. Zuvor mussten sich Rewe und Coop allerdings von einigen Supermärkten trennen. Coop betreibt in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Hamburg rund 200 Filialen unter der Marke Sky und erzielte damit 2015 einen Umsatz von gut...

