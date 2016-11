RIGA, Lettland, 16. November 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- X Infotech (www.x-infotech.com (http://www.x-infotech.com/)), ein globaler Anbieter von Softwarelösungen für Ausweisdokumente und Smartcards für Zahlungsvorgänge, gab heute die ersten Details seiner Business-Konferenzen und Expo-Events "Cards&Mobile 2017" (30. Mai 2017) und "Secure Identification 2017" (31. Mai - 1. Juni 2017) bekannt, die zum 7. Mal hintereinander traditionell in Riga, Lettland, stattfinden.

Diese von X Infotech ausgerichteten Konferenzen sind in ganz Europa und den GUS-Staaten sehr bekannt und sie werden von Jahr zu Jahr größer. Dort treffen sich weltweit führende Experten, die der Frage nachgehen, wie Einzelpersonen, Volkswirtschaften und Gesellschaften von den technologischen Entwicklungen in Bezug auf Bürgeridentität und digitale Zahlungen beeinflusst werden.

Cards&Mobile 2017

"Cards&Mobile 2017" (www.cardsandmobile.lv (http://www.cardsandmobile.lv/)) findet am 30. Mai 2017 statt und stellt die neuesten Technologien in den Bereichen Smartcards für Zahlungsvorgänge und digitale Zahlungen vor. An der Veranstaltung nehmen einflussreiche Experten aus Banken, Finanzorganisationen und Dienstleistungsunternehmen teil, um sich näher kennenzulernen, voneinander zu lernen und sich über neue Trends bei Bankbiometriken, Mobile-Money, dem "Know Your Customer"-Ansatz und Multiapplikationskarten zu informieren.

Secure Identification 2017

"Secure Identification 2017" (www.secureidentification.lv (http://www.secureidentification.lv/)) ist eine zweitägige Konferenz von 31. Mai - 1. Juni 2017, die darauf abzielt, Dutzende staatlicher Behörden mit internationalen Organisationen und Lösungsanbietern aus Europa und Zentralasien zusammenzubringen. Im Vorjahr vertraten 60 % der Teilnehmer staatliche Organisationen aus mehr als 35 Ländern.

"Secure Identification 2017" ist weitaus mehr als eine Konferenz/Expo. Sie ist auch eine geschlossene Networking-Plattform für diejenigen, die die neuesten Trends und Best Practices für digitale Identität, Biometrie, Ausweisdokumente und das Grenzmanagement erkunden möchten.

Möchten Sie daran teilnehmen?

Teilnehmer dürfen als Referenten, Aussteller, Sponsoren, Medienpartner oder Besucher mitmachen. Die Einreichung von Bewerbungen für Referenten sowie die Registrierung von "Early Bird"-Sponsoren wurden bereits angekündigt. Weitere Informationen finden Sie unter www.cardsandmobile.lv (http://www.cardsandmobile.lv/) und www.secureidentification.lv (http://www.secureidentification.lv/).

Über X Infotech

X Infotech (www.x-infotech.com (http://www.x-infotech.com/)) ist ein globaler Anbieter und Integrator von Softwarelösungen für Ausweisdokumente und Smartcards. Das Unternehmen unterstützt Behörden, Hersteller von lokalen Dokumenten, Banken und Finanzinstitute bei der Implementierung von eID- und Smartcard-Programmen, stellt ihnen die IT-Infrastruktur bereit und hilft ihnen dabei, die volle und autonome Kontrolle über ihre Projekte und Unternehmen zu übernehmen.

X Infotech hat seinen Hauptsitz in Europa. Das Unternehmen ist stolz darauf, 100 % seiner Projekte in mehr als 45 Ländern, darunter Länder in Lateinamerika und Afrika, erfolgreich implementiert zu haben.

Kontaktinformationen

Maria Bogdanova

Event Manager

info@mediaexpoalliance.com

+371 67930171

