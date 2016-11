Die Sommersaison für Wassermelonen aus Spanien ist vorbei und nun beliefert Don Limón den europäischen Markt mit brasilianischen schwarzen, kernlosen, gestreiften und Quetzali-Wassermelonen. Wie Don Limón in seinem Newsletter berichtet, laden und liefern sie jede Woche aus Mossoro, eine nordöstliche Stadt in dem Staat Rio Grande do Norte. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...