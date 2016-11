Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, attackiert Staatsministerin Aydan Özoguz (SPD) für ihre Kritik an den Salafisten-Razzien. "Es ist unfassbar, wie diese Frau dem Bundesinnenminister und den Sicherheitsbehörden in den Rücken fällt", sagte Wendt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe "Frau Özoguz spricht von Willkür - so etwas habe ich noch nicht erlebt."

Hier sei ein klärendes Wort der Bundeskanzlerin nötig. Aydan Özoguz, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, hatte sich zuvor skeptisch über die Erfolgsaussichten von Razzien gegen Islamisten geäußert. "Da hat man den Eindruck von Willkür, da werden natürlich schnell auch Verschwörungstheorien wach, was man eigentlich als Staat mit diesen Menschen macht", sagte Özoguz. Man müsse bei der Verfolgung von Islamisten mit "sehr großem Augenmaß" vorgehen.