Halle (ots) - Der Wolf ist erstmals seit 150 Jahren wieder im Süden Sachsen-Anhalts festgestellt worden. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). Offenbar rückt das Raubtier immer weiter auch in dicht besiedelte Gebiete vor. Wie erst jetzt bestätigt wurde, hat ein Autofahrer auf der B 100 bei Landsberg (Saalekreis) vor zwei Wochen ein männliches Tier überfahren. "Das ist der erste sichere Nachweis", hieß es aus dem Umweltministerium. Experten haben den weiteren Vormarsch bereits erwartet. Das erste Tier wurde 2008 in Sachsen-Anhalt entdeckt. Aktuell gibt es in Sachsen-Anhalt ein Wolfspaar und zwölf Wolfsrudel.



