Die Cloud-basierte Contact-Center-Lösung CC-One von BroadSoft ist mit Unified-Communications- und Team-Collaboration-Anwendungen integrierbar, um für mehr Problembehebungen beim ersten Kontakt zu sorgen

GAITHERSBURG, Maryland, 16. November 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- BroadSoft, Inc. (http://www.broadsoft.com/)(NASDAQ:BSFT), ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Unified Communication as a Service (UCaaS), verkündete heute den Start von CC-One (https://www.broadsoft.com/CC-One-cloud-contact-center), einer integrierten Lösung für den Contact-Center-Betrieb.

CC-One ist eine Cloud-basierte Contact-Center-Lösung für mehrere Kanäle (Voice, E-Mail, Chat und soziale Medien), die es Unternehmen ermöglicht, für außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit zu sorgen. Sie bietet zudem eine reibungslose Migration von Legacy-Systemen zu einer wahrhaft einheitlichen, analysegesteuerten Lösung. CC-One bietet eine bewährte Cloud-Plattform, die für Unternehmen aller Größen optimiert werden kann - von KMU bis hin zu multinationalen Contact-Center-Betreibern mit mehreren Standorten.

Während die meisten Contact-Center-Systeme von den anderen Telefonsystemen eines Unternehmens abgekapselt sind, bietet CC-One durch seine Integration mit BroadSoft UC-One (https://www.broadsoft.com/UC-One-unified-communications)®, einer Mobile-First-Unified-Communication-Anwendung, eine einheitliche Lösung für Benutzer in den Bereichen Cloud-PBX und UC an. Daher ist über die Kanäle Voice, Chat und Video Zugang zu Fachexperten im gesamten Unternehmen in Echtzeit möglich. Die Fähigkeit von CC-One zur Integration mit der Collaboration-Anwendung BroadSoft Team-One (https://www.broadsoft.com/Team-One-collaboration-apps) bietet einen virtuellen, langlebigen Workspace für das Front- und Back-Office zur Zusammenarbeit und zum Wissensaustausch, was die Unternehmensleistung steigert und für mehr Kundenzufriedenheit sorgt.

Laut einer Untersuchung von ICMI ist bei 40 % der Anrufe beim Kunden-Support Unterstützung durch einen Experten erforderlich. Den richtigen Experten für den jeweiligen Kundenanruf zu erreichen und dabei möglichst wenig Zeit für die Lösung zu benötigen, ist für alle Contact Center von entscheidender Bedeutung. CC-One bietet Contact Centern im Vertriebs- und Servicebereich jeder beliebigen Größe die Möglichkeit, ihre Performance mit dynamischer, intelligenter Analyse zu optimieren. Durch die Nutzung der Daten mehrerer Systeme inner- und außerhalb der Contact Center und durch die Anwendung intelligenter Analyse kann CC-One die Erfordernisse eines jeden Kunden dynamisch vorhersagen und für den Kunden den besten Mitarbeiter finden, was die Unternehmensleistung, den Absatz und die Kundenzufriedenheit steigert.

Als native Cloud-Lösung senkt CC-One die Betriebskosten für Contact Center, da vor Ort keine teuren, komplexen und inflexiblen Systeme benötigt werden. Zudem kann die Lösung einfach mit vorhandenen Systemen und ausgelagerten Contact Centern integriert werden, um Hybrid-Umgebungen und eine reibungslose Migration von vor Ort anwesenden Agenten hin zu einer Cloud-Lösung zu unterstützen.

Taher Behbehani, Chief Digital and Marketing Officer bei BroadSoft sagte: "Wir sind sehr erfreut über den Start von BroadSoft CC-One - ein Kristallisationspunkt für die Zukunftsvision von BroadSoft für den Cloud-basierten, die Teamarbeit fördernden Contact-Center-Betrieb. Der weltweite Contact-Center-Markt befindet sich in einem schnell fortschreitenden Übergangsstadium, in dem ältere Legacy-Systeme von flexiblen, Cloud-basierten Technologien verdrängt werden. Wir sind der Ansicht, dass CC-One das nächste Stadium dieses Übergangs darstellt. Dabei werden Contact Center für Unternehmen zu einem absolut notwendigen Asset, da die Kundenzufriedenheit verbessert wird, die Kosten reduziert werden, der Absatz gesteigert wird und für eine stärkere Markenidentität gesorgt wird."

CC-One ist Teil der BroadSoft Business-Suite, die ein vollständig integriertes Portfolio aus Anwendungen für Unternehmen in den Bereichen Cloud-PBX, Unified Communications, Teamarbeit und Contact Center umfasst. CC-One wird auf der Benutzerkonferenz BroadSoft Connections 2016 in San Antonio, Texas, eine der weltweit größten UC-Konferenzen, präsentiert. Die UC-One- und Team-One-Integration wird in der ersten Hälfte 2017 zur Verfügung stehen.

Um mehr über CC-One zu erfahren, klicken Sie HIER (https://www.broadsoft.com/CC-One-cloud-contact-center).

Um mehr zu CC-One zu sehen, klicken Sie HIER (https://www.youtube.com/watch?v=7H2leAlqAv8).

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können anhand von Begriffen und Formulierungen wie "kann" und "ermöglicht" und anderen ähnlichen Begriffen und Formulierungen erkannt werden. Sie umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf die Vorteile, die sich für die Kunden von Broadsoft aus der Verwendung der CC-One-Lösung ergeben. Die Ergebnisse der Ereignisse, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen unterscheiden können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen vorweggenommen werden, insbesondere die finanziellen und andere Vorteile für BroadSoft, die sich aus der Verwendung von CC-One durch seine Serviceanbieter ergeben, sowie diejenigen Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des 10-K-Formulars von BroadSoft aufgeführt sind, das für das Jahr zum 31. Dezember 2015 am 29. Februar 2016 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie Faktoren, die in anderen Dokumenten von BroadSoft aufgeführt sind, die bei der SEC eingereicht wurden. Alle Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auf den Stand vom 15. November 2016. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt BroadSoft keinerlei Verpflichtung, die hier vorgenommenen zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu aktualisieren, um die Aussagen an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen in Bezug auf die Erwartungen von BroadSoft anzupassen.

Über BroadSoft:

BroadSoft ist der technologische Innovator im Bereich der Cloud-Kommunikation-, Teamarbeits- und Contact-Center-Lösungen für Unternehmen und Serviceanbieter in 80 Ländern. Wir sind, was die Marktanteile betrifft, führend auf dem Gebiet der Cloud-basierten Unified Communications mit einer offenen, mobilen und sicheren Plattform. 25 der 30 nach Umsatz größten Serviceanbieter der Welt setzen ihr Vertrauen in uns. Unsere BroadSoft Business-Anwendungssuite bietet Benutzern und Teams die Möglichkeit, Ideen zu teilen und auf einfache Art zu arbeiten, um eine bahnbrechende Leistung zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.BroadSoft.com (https://www.broadsoft.com/).

Twitter (https://twitter.com/BroadSoftNews?ref_src=twsrc%2525255Egoogle%2525257Ctwcamp%2525255Eserp%2525257Ctwgr%2525255Eauthor) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/broadsoft) | Work It! (https://www.broadsoft.com/work-it)

