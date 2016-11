Am Dienstag ist der Yen auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten gefallen. Das schlägt sich am Mittwoch an der Börse in Tokio nieder: Im Vormittagshandel steigen die Aktienkurse kräftig.

Der schwächere Yen hat die Tokioter Aktienbörse auf den höchsten Stand seit neuneinhalb Monaten getrieben. Der Leitindex Nikkei legte am Mittwoch im Mittagshandel um 1,2 Prozent auf 17.882 Punkte zu. Auch beim breiter aufgestellten Topix lag das Plus bei 1,2 Prozent.

Der Wert der japanischen Währung war am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten gefallen. Auch am Mittwoch wurde ein Dollar mit über 109 Yen bewertet. Mit einer schwachen japanischen Währung schlagen sich im Ausland erzielte Gewinne ...

