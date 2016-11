Zug (awp) - Der Börsengang der Immobiliengesellschaft Varia konkretisiert sich: Die Aktien sollen voraussichtlich am 8. Dezember 2016 zum ersten Mal an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit. Das Unternehmen strebe dabei einen Bruttoerlös von mindestens 124,7 Mio CHF an. Der Börsengang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...