DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Volkswagen und ihre Luxusautotochter Audi müssen möglicherweise deutlich höhere Kosten schultern, um den Emissionsbetrugsskandal in den USA beizulegen. Mindestens zwei Sammelklagen gegen Audi sind bei Bundesgerichten in den US-Staaten Illinois und Minnesota eingereicht worden. Sie werfen Audi vor, Kunden betrogen zu haben, indem die Werte für den Kohlendioxidausstoß und den Spritverbrauch in mehreren der beliebtesten Limousinen und SUV zu niedrig ausgewiesen wurden.

Die neuen Fälle wurden eingereicht, nachdem neue Betrugsvorwürfe laut geworden waren. Volkswagen und Audi hatten am Wochenende bestätigt, dass mit Behörden sowohl in den USA als auch in Europa über einen potenziellen neuartigen Emmissionsbetrug im Zusammenhang mit einem Schaltprogramm in Automatikgetrieben gesprochen werde. Der bereits seit gut einem Jahr laufenden Dieselskandal erhält damit eine neue Dimension.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LEONI

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

EBIT Erg Erg nSt Erg/ 3. Quartal Umsatz EBIT berein. vSt u.Dritten Aktie MITTELWERT 1.082 -14 32,0 -20,9 -20,8 -0,63 Vorjahr 1.112 30 32,2 24 16 0,48

Weitere Termine:

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q

07:30 GB/Air Berlin plc, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate

07:50 DE/Wirecard AG, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 GB/Hugo Boss AG, Investorentag zu neuer Mittelfriststrategie

10:30 DE/Allianz, PG zum "Konjunktur- und Finanzmarktausblick 2017

17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 10:30 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +700 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: 2,3% zuvor: 2,3% -US 14:30 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,5% zuvor: 75,4% 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2018 (Volumen offen) Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 (Volumen offen) 11:00 SE/Auktion 3,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2022 im Volumen von 1,5 Mrd SEK Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026 im Volumen von 1,5 Mrd SEK 11:00 NO/Auktion 4,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2019 im Volumen von 2 Mrd NOK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.181,00 +0,08% Nikkei-225 17.862,21 +1,10% Shanghai-Composite 3.203,02 -0,12% INDEX zuletzt +/- % DAX 10.735,14 +0,39% DAX-Future 10.757,00 +0,54% XDAX 10.760,47 +0,53% MDAX 20.590,79 +1,10% TecDAX 1.698,99 +0,63% EuroStoxx50 3.049,72 +0,33% Stoxx50 2.825,34 +0,17% Dow-Jones 18.923,06 +0,29% S&P-500-Index 2.180,39 +0,75% Nasdaq-Comp. 5.275,62 +1,10% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,34 +21

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick

Mit einer freundlichen Tendenz an Europas Aktienmärkten rechnet ein Händler am Mittwoch: "Der S&P-500-Future ist über Nacht auf ein neues Jahreshoch gestiegen". Damit könne der DAX erneut den Widerstand bei 10.800 Punkten testen. Einen frühen Kursimpuls könne die Rede des Fed-Gouverneurs James Bullard auf der UBS European Conference am Morgen geben. Bullard gelte als "Falke" und könne angesichts von steigenden Staatsausgaben unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump "einer raschen Zinserhöhung das Wort reden".

Die negativen Kursreaktionen auf die Wandelanleihe von Bayer und die Kapitalerhöhung von Morphosys (siehe MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR) dürften sich in Grenzen halten, heißt es. Morphosys habe die 2,6 Millionen neuen Aktien zu einem "guten Preis" von 44 Euro bei Investoren untergebracht. Der auf den ersten Blick recht hohe Abschlag von 9 Prozent zum Schlusskurs vom Dienstag sei vor allem den Aktienkäufen von Biotech-Titeln angesichts des Wahlsiegs von Donald Trump geschuldet gewesen. Bei Bayer sei mit einer Kapitalmaßnahme zur Finanzierung der Monsanto-Übernahme zu rechnen gewesen. Angesichts des hohen Kupons sei jedoch damit zu rechnen, dass einige Investoren "die Aktien schicken und stattdessen die Anleihe aufs Buch nehmen".

Rückblick

Etwas fester - Positive US-Wirtschaftsdaten haben den Börsen nur leichten Auftrieb verliehen. Die Daten sprachen dafür, dass die Fed im Dezember die Leitzinsen erhöhen dürfte. Der Euro geriet nach den US-Daten unter Druck. Übergeordnet kehrte nach der mehrtägigen Kursrally nach dem Trump-Sieg an den Börsen etwas Ernüchterung ein. Es bleibe abzuwarten, ob Trump überhaupt sein Konjunkturprogramm werde auflegen können, warnten Teilnehmer. Ein etwas stärkeres deutsches BIP spielte keine Rolle, genauso wenig wie ein etwas besser ausgefallener ZEW. Bei Aktien von Banken und Rohstoffproduzenten nahmen Anleger Gewinne mit. Bankenwerte gaben im Schnitt um 0,3 Prozent nach und Rohstoffsektor um 3,8 Prozent. Zudem sanken die Preise für die Industriemetalle. Der Ölpreis stieg, was den Ölsektor um 2,8 Prozent zulegen ließ. Lufthansa, Air France-KLM und IAG gewannen kräftiger dank des Sektorzukaufs durch Berkshire Hathaway in den USA. Easyjet legten um 5,3 Prozent zu. Der Billigflieger hatte einen Gewinn verbucht. Vodafone büßten 1,1 Prozent ein. Der Telekomriese ist bei der Gewinnprognose vorsichtiger geworden. Tesco hat Marktanteile gewonnen, der Kurs stieg um 5,4 Prozent. Bei Nokia dürfte der Konzernumbau erheblich teurer werden. Der Kurs rutschte um 3,8 Prozent ab. Um 4,8 Prozent ging es für H&M nach oben. Entgegen der Erwartung konnten die Schweden einen Umsatzsprung vermelden.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Ein DAX-Ausbruch über die wichtige Marke von 10.800 Punkten zeichnete sich nicht ab. Merck KGaA hat zwar operativ mehr verdient, als Analysten erwartet hatten, zugleich aber weniger umgesetzt. Der Kurs fiel um 2 Prozent - auch belastet von Gewinnmitnahmen im Sektor, der zu den Gewinnern des Trump-Siegs gezählt hatte. Lufthansa folgten einem europaweiten Trend und stiegen 3,2 Prozent. RWE gewannen 2,6 Prozent. Kepler Cheuvreux stufte die Aktie hoch. Daneben erhöhte UBS den Energiesektor auf "Overweight". Eon stiegen um 2,2 Prozent. Die Kurse von Immobiliengesellschaften profitierten von erholten Kursen am Rentenmarkt. Vonovia stiegen um 1,7 Prozent. Deutsche Wohnen verteuerten sich um 5,3 Prozent. Das Unternehmen hat mehr verdient als erwartet und erhöhte die Dividende. Nach durchwachsenen Geschäftszahlen verloren United Internet 0,7 Prozent. Nach einer leicht erhöhten Prognose stiegen Talanx um 0,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): +0,2% auf 10.760 Punkte

Deutlich unter Druck stand im nachbörslichen Handel am Dienstag die Aktie von Morphosys mit der Kapitalerhöhung des Biotechnologieunternehmens (siehe MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR). Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 5,5 Prozent niedriger getaxt. Die Bayer-Aktie wurde 3,7 Prozent tiefer getaxt, nachdem der Konzern eine Pflichtwandelanleihe angekündigt hatte (siehe MELDUNGEn SEIT VORTAG 17.30 UHR).

USA / WALL STREET

Etwas fester - Die Rekordjagd an der Wall Street hat sich am Dienstag fortgesetzt. Nach einem schwachen Start drehte der Dow-Jones-Index im Handelsverlauf ins Plus und schloss den vierten Tag in Folge auf Schlusskursbasis auf einem Rekordstand. Es war zudem bereits der siebte Handelstag nacheinander mit Aufschlägen. Allerdings war die Aufwärtstendenz moderat, nur das Plus der Technologiewerte fiel deutlich aus. Diese waren zuletzt von den Investoren weitgehend verschmäht worden. Gestützt wurde die Stimmung auch von besser als erwartet ausgefallenen US-Daten, die auf eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember hindeuten. Unter den Gewinnern im Dow fanden sich vor allem Technologiewerte. So waren Verizon mit einem Plus von 2,6 Prozent stärkster Wert. Apple legten um 1,2 Prozent zu und Microsoft gewannen 1,3 Prozent. Die Aktien der Ölkonzerne Chevron und Exxon Mobil profitierten von den stark gestiegenen Ölpreisen und legten um 2,2 bzw. 1,8 Prozent zu. Am US-Anleihemarkt ging es mit den Renditen weiter nach oben, wenn auch mit gebremstem Tempo. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 2,24 Prozent, den höchsten Stand seit Januar.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.30 Uhr EUR/USD 1,0748 +0,2% 1,0724 1,0733 EUR/JPY 117,29 +0,3% 116,91 116,86 EUR/CHF 1,0741 -0,0% 1,0743 1,0742 GBP/EUR 1,1613 +0,0% 1,1610 1,1566 USD/JPY 109,12 +0,1% 109,02 108,87 GBP/USD 1,2483 +0,3% 1,2449 1,2413

Der Dollar holte seine zwischenzeitlichen Verluste am Dienstag wieder auf, nicht zuletzt dank guter US-Daten. Diese stehen einer Zinserhöhung der Fed im Dezember nicht im Wege. Der Euro fiel im Gegenzug wieder in Richtung der Marke von 1,07 Dollar, nachdem er am Vortag bei 1,0708 Dollar ein Jahrestief erreicht hatte. Im späten US-Handel ging der Euro mit 1,0727 Dollar um, nach Wechselkursen über 1,08 Dollar im Tageshoch.

Am Mittwoch dürften sich der Euro in der Spanne zwischen 1,07 und 1,08 Dollar bewegen, erwartet Shinsuke Sato, Leiter des Devisenhandels bei Sumitomo Mitsui Banking. Vor der EZB-Sitzung am 8. Dezember und dem Referendum in Italien, das ebenfalls im kommenden Monat stattfindet, agierten die Anleger vorsichtig, sagt Sato. Er vermutet gleichwohl, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis der Euro die Unterstützung von 1,07 Dollar testet. Die Experten der australischen Bank Westpac erwarten dagegen, dass der Dollar seinen Anstieg in das kommende Jahr hinein fortsetzt, sofern der neugewählte US-Präsident Donald Trump moderatere Töne anschlage und Genaueres über sein geplantes Konjunkturpaket und dessen Chancen auf die Zustimmung des US-Kongresses bekannt werde.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,11 45,81 +0,7% 0,30 +5,2% Brent/ICE 47,28 46,95 +0,7% 0,33 +3,9%

Für die Ölpreise ging es nach drei Handelstagen in Folge mit Abschlägen deutlich nach oben. Marktteilnehmer verwiesen auf neue diplomatische Versuche aus Katar, Venezuela und Algerien, auf der Opec-Sitzung Ende November einen Kompromiss zu erwirken. Offenbar stufe der Markt die Chance auf eine Opec-Produktionskürzung wieder höher ein, nachdem er zuvor deutlich pessimistischer geworden sei, hieß es von der Commerzbank. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 5,8 Prozent auf 45,81 Dollar. Für Brent ging es 5,9 Prozent auf 47,04 Dollar nach oben. Die Preise verzeichneten damit die stärksten Tagesgewinne seit sieben Monaten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,21 1.228,70 +0,2% +2,51 +16,1% Silber (Spot) 17,19 17,08 +0,6% +0,11 +24,4% Platin (Spot) 938,50 937,00 +0,2% +1,50 +5,3% Kupfer-Future 2,50 2,51 -0,2% -0,01 +16,0%

Nachdem der Goldpreis zu Wochenbeginn auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten gefallen war, ging es nun leicht nach oben. Zum US-Settlement kostete die Feinunze 1.225 Dollar, ein Plus von 0,2 Prozent. Übergeordnet drückten aber weiter der starke Dollar und die Aussicht auf eine immer wahrscheinlicher werdende US-Zinserhöhung im Dezember auf das Sentiment. Dies würde das zinslose Edelmetall für Investoren deutlich unattraktiver machen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

FRANKREICH / AUSNAHMEZUSTAND

Frankreichs Staatschef François Hollande will den Ausnahmezustand bis zur Präsidentenwahl am 23. April und 7. Mai 2017 verlängern. Zuvor hatte bereits Premierminister Manuel Valls angekündigt, seine Regierung werde die Verlängerung beim Parlament beantragen.

BAYER

Bayer hat zur Finanzierung der geplanten Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto eine nachrangige Pflichtwandelanleihe im Volumen von 4 Milliarden Euro bei institutionellen Investoren platziert.

DEUTSCHE BANK

hat ihr US-Geschäft reduziert, um regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Risikogewichteten Aktiva in den USA wurden zurückgefahren und die Abhängigkeit von Fremdmitteln reduziert, wie die Bank mitteilte. Allerdings sei nur knapp die für 2018 vorgeschriebene Minimalhürde für die Tier-1-Leverage-Ratio geschafft worden.

MORPHOSYS

hat bei seiner Kapitalerhöhung 115 Millionen Euro erlöst. Über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren wurden 2.622.088 neue Aktien zum Preis von 44 Euro je Aktie an institutionelle Investoren ausgegeben. Am Dienstag war die Aktie bei 48,24 Euro aus dem Handel gegangen.

TELEFONICA

Die argentinische Telefonica-Tochter Television Federal SA geht für 345 Millionen US-Dollar in bar an den US-Medienkonzern Viacom.

WIRECARD

sieht das EBITDA 2017 zwischen 382 Millionen und 400 Millionen Euro liegen. Für 2016 hatte Wirecard bisher ein EBITDA von 298 Millionen bis 312 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Vergangenes Jahr betrug das EBITDA 227 Millionen Euro.

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.