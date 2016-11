Die Privatbank Berenberg hat Innogy wegen der Abspaltung von RWE mit "Buy" und einem Kursziel von 37 Euro in die Bewertung aufgenommen. Mit der Auslagerung des stabileren Geschäfts mit Netzen, Vertrieb und Ökostrom in die Tochter und der Beibehaltung des schwankungsanfälligeren Energiegeschäfts bei der Mutter habe RWE im Vergleich zu Eon die weitaus elegantere Lösung gefunden, schrieb Analyst Lawson Steele in einer Studie vom Mittwoch. Innogy sei damit unbelastet von Problemen an den Start gegangen./tav/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0001 2016-11-16/08:11

ISIN: DE000A2AADD2