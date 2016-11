Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat RWE mit "Neutral" und einem Kursziel von 14 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Nach dem Börsengang von Innogy halte der Versorger noch knapp 77 Prozent an seiner Ökostromtochter, die 2017 für rund 90 Prozent des operativen Konzerngewinns (Ebit) sorgen sollte, schrieb der ab sofort zuständige Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Mittwoch. Er traut RWE bis 2020 kaum Wachstum zu und moniert zudem die hohe Verschuldung./gl/zb

