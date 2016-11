Die Privatbank Berenberg hat Eon nach der Abspaltung von Uniper von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 8 auf 6,40 Euro gesenkt. Die negativen Aspekte der Transaktion seien inzwischen in der Aktie eingepreist, begründete Analyst Lawson Steele in einer Studie vom Mittwoch sein neues Votum. Denn mit der Auslagerung des schwankungsanfälligeren Energiegeschäfts an Uniper und der gleichzeitigen Beibehaltung der Atom-Altlasten habe der Düsseldorfer Versorger im Vergleich zu RWE den weniger eleganten Weg gewählt. Eon schultere nun ungewollten Balast, weshalb ein Bewertungsabschlag zum vergleichbaren Innogy-Geschäft gerechtfertigt sei. Außerdem sei bei Eon wohl eine weitere Restrukturierung nötig./tav/zb

