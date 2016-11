Kunden erhalten schnellen Zugriff auf Online Videos in BroadcastQualität in mehr als 200 Sprachen

Limelight Networks, Inc. (Nasdaq: LLNW), ein global führender Anbieter für die Auslieferung von Inhalten, gab heute bekannt, dass Viki, ein weltweit tätiger Over-the-Top (OTT) Video-Service, das Content Delivery Network (CDN) von Limelight nutzt, um Filmmaterial an Millionen Zuschauer in allen Teilen Amerikas und in Europa zu senden.

Viki ist in Singapur ansässig und stellt über seine branchenführende Streaming-Plattform On-Demand-Videoinhalte mit Untertiteln in mehr als 200 Sprachen für Millionen Zuschauer bereit. Viki bietet exklusive Programme der Top-Sendeanstalten in Korea und gilt als vorrangiger Anbieter asiatischer Fernsehprogramme und Spielfilme. Mehr als 91 Prozent der Zuschauer konsumieren Programme im Serien-Marathon und 58 Prozent verbringen täglich mehr als zwei Stunden vor dem Bildschirm. Da die digitale Medienlandschaft in ständigem Wandel begriffen ist, sieht sich Viki stets nach neuen und neuartigen Möglichkeiten um, seiner Anhängerschaft einen einzigartigen Videogenuss auf Abruf bereitzustellen.

"Mit Limelight Networks können wir uns von der Masse abheben und unseren Fans die Inhalte bieten, die sie sehen möchten, wann immer sie diese sehen möchten, und auf den Geräten, die sie täglich benutzen. Unsere Zuschauer finden die gewünschten Inhalte und können sie nahtlos konsumieren", sagt Rohit Dewan, Chief Technology Officer bei Viki.

"Die Qualität der Nutzererfahrung ist heute ebenso wichtig wie die Qualität des Inhalts, wenn es um OTT-Dienste geht", erklärt Jaheer Abbas, Southeast Asia Regional Sales Director bei Limelight Networks. "Viki sorgt dafür, dass die Fans online aktiv sind, indem unsere CDN stimmige, zuverlässige und schnell, Inhalte zu Broadcast Qualität ausliefert."

Viki verlässt sich auf Limelight bei der Bereitstellung hochwertiger Videoinhalte auf allen Geräten,für eine Anhängerschaft, die pro Monat im Durchschnitt mehr als 1,3 Milliarden Videominuten konsumiert. Das globale private Netzwerk von Limelight sorgt dafür, dass die Kunden von Viki Online Videos praktisch überall dort ansehen können, wo ein internetfähiges Gerät bereitsteht. Durch die Zusammenarbeit mit Limelight war Viki in der Lage, seine globale Präsenz auszudehnen und erfolgreich neue Umsatzquellen anzuzapfen. Der Wert des Inhalts kombiniert mit der herausragenden Qualität für ein optimales Zuschauererlebnis, die Limelight's CDN liefert, ermöglichte ein passives Publikum in hochaktive Fans umzuwandeln.

Über Viki

Viki, eine Zusammenlegung der Wörter Video und Wiki, ist die globale TV-Website, wo Millionen Menschen globale Primetime-Shows und Spielfilme in mehr als 200 Sprachen ausfindig machen und auch mit Untertiteln anschauen können. Zusammen mit seinen Fans überwindet Viki die Sprach- und Kulturbarrieren, die zwischen großartiger Unterhaltung und Fans überall bestehen. Viki gehört ebenso wie Viber, eBates, Lyft und andere zu der Rakuten-Unternehmensgruppe und erreicht ein globales Publikum von fast einer Milliarde Nutzer.

Über Limelight

Limelight Networks ist ein global führender Anbieter für die Auslieferung von Inhalten. Limelight sorgt dafür, dass Kunden ihre digitalen Inhalte effizienter managen und auf alle Geräte überall in der Welt ausliefern können, wodurch sie ihrem Publikum die bestmögliche digitale Nutzererfahrung ermöglichen. Die preisgekrönte Limelight Orchestrate™ Plattform bietet integrierte Technologien zur Auslieferung von Inhalten und Services, mit denen Organisationen geräteübergreifend außergewöhnliche Nutzererfahrungen realisieren, Markenbewusstsein und Umsatz steigern sowie ihre Kundenbeziehungen verbessern können, während sie gleichzeitig Kosten reduzieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.limelight.com, lesen Sie unseren Blog, folgen Sie uns auf Twitter, Facebook und LinkedIn und besuchen Sie Limelight Connect.

