Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz SE nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Der Versicherer habe sich in den zurückliegenden Jahren trotz zahlreicher Herausforderungen bemerkenswert robust gezeigt und dieser Trend habe auch im dritten Quartal 2016 angehalten, schrieb Analyst Sami Taipalus in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Taipalus erhöhte seine diesjährige Schätzung für den Gewinn je Aktie als Folge des starken Quartalsberichts. Für 2017 und 2018 revidierte er seine Prognosen aber leicht nach unten./ajx/zb

