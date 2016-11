Hamburg (ots) - Autos, die in die Jahre gekommen sind, tragen neben den Zeichen alltäglicher Nutzung oft auch Spuren ungewöhnlicher Belastungen. Hier ist Vorsicht geboten, denn es kann sich um Folgen von Unfallschäden handeln. AUTO ZEITUNG verrät in der aktuellen Ausgabe 25/2016 (EVT: 16. November), worauf Verbraucher beim Gebrauchtwagenkauf achten müssen, um einen Unfallwagen zu erkennen.



Die wichtigsten Regeln, um verdeckte Spuren zu entlarven: Käufer sollten sich beim Technikcheck Zeit nehmen, das Auto nur in sauberem Zustand und bei Tageslicht begutachten, eine Taschenlampe griffbereit haben und weder auf Hebebühne nach auf eine Probefahrt verzichten.



Auszug aus der Checkliste der AUTO ZEITUNG



Finger weg bei ungewöhnlichen Lenkkräften oder einem unsauberen Geradeauslauf; das könnte auf eine verzogene Karosserie hindeuten. Sprühnebelreste an verborgenen Stellen verraten Nachlackierungen. Ungleichmäßige Abstände zwischen Karosseriekanten, an Türen und Hauben weisen auf eine Unfallreperatur hin. Verfärbungen an Kunststoffen entstehen durch Überdehnung - ein sicherer Hinweis auf Gewalteinwirkung. Ungleichmäßiger Reifenverschleiß entlarvt falschen Radstand/Radsturz. Die Ursache kann eine "verbogene" Radführung sein. Talkumreste in Ritzen, Teppichböden und Polstern sind ein Indiz dafür, dass bereits ein Airbag ausgelöst wurde. Fehlende Dokumente oder vorenthaltene Werkstattrechnungen sind Anzeichen für Unstimmigkeiten und Vertuschung. Hier ist besondere Vorsicht geboten.



Grundsätzlich gilt: Der Verkäufer muss ein Unfallauto deklarieren und eine von der Versicherung ausgeglichene Wertminderung beim Besitzerwechsel an den Käufer weitergegeben. Ansonsten liegt ein Betrugsversuch vor.



Hinweis für die Redaktionen:



Den vollständigen Artikel finden Sie in der aktuellen AUTO ZEITUNG (25/2016).



