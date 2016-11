Hamburg (ots) - Eine breite Mehrheit der Bundesbürger befürchtet nach dem Wahlsieg Donald Trumps negative Auswirkungen auf die Weltpolitik. Nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins stern bereitet es insgesamt 79 Prozent große oder zumindest einige Sorgen, dass der künftige US-Präsident die Weltpolitik unsicherer machen könnte. Große Sorgen äußern 32 Prozent und etwas Sorgen 47 Prozent. 20 Prozent geben an, überhaupt keine Sorgen zu haben - darunter 52 Prozent der Anhänger der AfD.



Dass Donald Trumps Wahlerfolg in den USA auch Europas Rechtspopulisten beflügeln könnte, meinen 54 Prozent der Deutschen. 40 Prozent gehen laut stern-Umfrage nicht davon aus, dass rechte Parteien wie die österreichische FPÖ, der französische Front National, die niederländische Freiheitspartei oder die AfD bei kommenden Wahlen vom Sieg Trumps profitieren werden. Diese Auffassung vertreten auch 30 Prozent der AfD-Anhänger.



Die häufig geäußerte Kritik, dass die mit der Trump-Wahl abgestraften politischen Eliten auch hierzulande nicht mehr die Interessen des Volkes vertreten, sondern nur noch ihre Macht erhalten wollen, teilt voll und ganz jeder dritte Bundesbürger (33 Prozent). Überdurchschnittlich häufig sind darunter die Anhänger der AfD (65 Prozent) und die Ostdeutschen (41 Prozent). Nur zum Teil dieser Meinung sind 49 Prozent der Befragten, 15 Prozent schließen sich dieser Kritik nicht an.



Datenbasis: Das Forsa-Institut befragte am 10. und 11. November 2016 im Auftrag des Magazins stern 1003 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch eine computergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3 Prozentpunkten.



