- Neuer Online-Clip ruft zum Zeitschenken auf - Gutschein-Aktion unterstützt "Ein Herz für Kinder" - Weihnachtskampagne läuft auf allen Kanälen



Zum Start in die Weihnachtssaison ruft EDEKA dazu auf, sich vor allem an den Festtagen auf das zu besinnen, was wirklich zählt: Zeit mit der Familie und den Freunden zu verbringen. Heute startet die neue Weihnachtskampagne, die das Thema "Zeitschenken" auf allen Kanälen in den Mittelpunkt stellt. Die Herzstücke sind der neue Online-Clip Zeitschenken sowie eine ganz besondere Geschenkidee: Zeitgutscheine. 30 Cent des Verkaufs-erlöses gehen an die Initiative "Ein Herz für Kinder". Mehr Infos unter www.edeka.de/zeitschenken



Stress und Hektik sind besonders in der Vorweihnachtszeit für viele ein ständiger Begleiter. Doch dass es Wichtigeres gibt, als von einem Termin zum nächsten zu hetzen, verdeutlicht der neue EDEKA-Online-Clip Zeitschenken. Er zeigt vielbeschäftigte Eltern, die nicht bemerken, dass ihre Kinder in all der Hektik zu kurz kommen. Der emotionale Film erinnert uns daran, worauf es wirklich ankommt: mehr Zeit für die Liebsten.



Zeit zu verschenken



Für all diejenigen, die dieses Jahr an Weihnachten ihre Zeit verschenken wollen, sind bei EDEKA "Zeitgutscheine" erhältlich. Ob Kinobesuch oder gemeinsames Essen: Jeder Wunsch kann individuell auf die Rückseite der Gutscheinkarte eingetragen werden. Als Überraschung befindet sich auf der Vorderseite zusätzlich ein leckeres Schokoladenherz. Das Besondere: Mit dem Kauf des Gutscheins machen die Kunden nicht nur ihren Liebsten eine Freude, sondern tun gleichzeitig etwas Gutes, denn 30 Cent des Verkaufserlöses pro Gutschein gehen an die Initiative "Ein Herz für Kinder". Mit der Spendensumme werden verschiedene Projekte für Kinder und Jugendliche unterstützt, darunter das Tabaluga-Haus "Gut Dietlhofen" der Peter Maffay Stiftung.



Die EDEKA-Weihnachtskampagne läuft auf allen Kanälen. So zeigt der neue TV-Spot "Extrawurst" auf humorvolle Weise, welches Weihnachtsmenü besonders viel Zeit für die Familie lässt. Und auch online dreht sich alles um das Thema Zeitschenken - sei es mit Rezeptvideos, einem digitalen Adventskalender oder dem Zeitschenker, einem Chatbot, der auf Facebook genussvolle Rezeptinspirationen liefert. Ein begleitendes Gewinnspiel auf Facebook und Instagram greift die Botschaft der Kampagne auf: Bis zum 4.Dezember können Fans ein Foto mit dem Hashtag Zeitschenken hochladen und zeigen, wie sie mit ihren Lieben Zeit verbringen. Als Gewinn warten 100 EDEKA-Einkaufsgutscheine mit einem Wert von je 100 Euro.



