Köngen (ots) - Die Unternehmensberatung Staufen ist am Dienstagabend erneut mit dem von der "Wirtschaftswoche" ausgeschriebenen Preis "Best of Consulting" ausgezeichnet worden. Auch beim renommierten "MX Award" durfte sich ein Projekt der Consultants vor wenigen Tagen in die Siegerliste eintragen. Damit konnte das Beratungsunternehmen in diesem Jahr gleich drei hochkarätige Auszeichnungen gewinnen. Bereits im Frühjahr war die Staufen AG in der renommierten "brand eins"-Studie zu einem der besten Consultinghäuser Deutschlands gekürt worden.



Beim Wettbewerb "Best of Consulting" war die Staufen AG mit einem Projekt bei der MTU Aero Engines AG ins Rennen gegangen. Die Jury überzeugte, wie das Unternehmen mit der Einführung von Shopfloor Management einen echten Kulturwandel geschafft hat. Dank exzellenter Führungsprozesse und weiterentwickelter Strukturen ist das Unternehmen damit auch am Hochlohnstandort Deutschland wettbewerbs- und zukunftsfähig, um die marktführende Position als Triebwerkshersteller im deutschen Markt zu sichern.



Bereits am vergangenen Freitag wurde die Max Holder GmbH vom Experten-Team des "MX Awards" als bestes KMU 2016 ausgezeichnet. Der Hersteller von multifunktionalen Traktoren für den Einsatz in Kommunen (Wegereinigung, Winterdienst etc.) sowie im Wein- und Obstbau wurde nach drei Insolvenzen aus der Krise geführt. Die Geschäftsführung der Max Holder GmbH arbeitete dabei eng mit einem Berater-Team der Staufen AG zusammen. Neben der Einführung der klassischen Lean-Elemente lag ein wichtiger Schwerpunkt in der Schaffung von Transparenz über alle Unternehmensbereiche hinweg. Hierzu wurde Schritt für Schritt in allen Abteilungen das Shopfloor Management eingeführt.



"Wenn ein erfolgreiches Projekt mit einem anerkannten Preis ausgezeichnet wird, ist das für das gesamte Team nochmal eine tolle Bestätigung - und zwar nicht nur auf unserer, sondern auch auf Kundenseite", sagt Wilhelm Goschy, Vorstand der Staufen AG. "Dass unser Ansatz ausgezeichnet wurde, Projekte in wirklicher Kooperation mit den Kunden zum Erfolg zu führen, macht uns stolz und motiviert dazu, diesen Weg konsequent fortzusetzen."



Staufen unterstützt zahlreiche DAX-Unternehmen und führende Mittelständler dabei, ihre Wertschöpfungs- und Managementprozesse in allen Bereichen des Unternehmens zu optimieren - von der smarten Produktion bis hin zu Lean Leadership. In den vergangenen Jahren hat das Consultinghaus bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten und erreicht in den wichtigen Branchenrankings regelmäßig Top-Platzierungen.



