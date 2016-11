Unkomplizierte, sichere Bezahlmethode für Kunden, die ohne Kreditkarte oder Angabe von Kontodaten funktioniert



Madrid (ots/PRNewswire) - Payzoff, eine E-Commerce-Bezahlplattform mit Schwerpunkt auf digitalen Produkten, und SafetyPay, eine globale Echtzeit-Bezahllösung, die in 21 Ländern präsent ist und von weltweit mehr als 100 Banken unterstützt wird, haben bekanntgegeben, dass sie in Zukunft kooperieren möchten. Von der Partnerschaft zwischen den beiden Dienstleistern profitieren Payzoff-Kunden in Lateinamerika, Kanada und den USA.



SafetyPay ist eine sichere Bezahlmethode für das internationale Online-Shopping, die ohne Kreditkarte oder E-Wallet funktioniert. Mit dieser Lösung können Payzoff-Kunden ihren Transaktionsspielraum erweitern, indem Konsumenten ihren Einkauf per Abbuchung von ihrem Bankkonto oder Barzahlung in Geldautomaten und verbundenen Geschäften in Landeswährung bezahlen können.



Der Bezahlvorgang wird dadurch sicherer, da man sich weder bei SafetyPay registrieren noch die Kontodaten angeben muss -- noch nicht einmal bei dem Online-Shop, wo die Transaktion stattfindet. Mit SafetyPay als Bezahlmethode wird der Kunde auf sein eigenes, vertrautes Internetbanking umgeleitet, wo er die Abbuchung für den Einkauf akzeptieren kann. "Wir schieben damit Betrugsversuchen einen Riegel vor, was auch Händlern zugute kommt, die schneller an ihr Geld in Landeswährung kommen", sagte Luiz Antonio Sacco, Geschäftsführer Lateinamerika bei SafetyPay.



SafetyPay ist eine globale Echtzeit-Bezahllösung, die von weltweit mehr als 100 Banken unterstützt wird. SafetyPay wurde 2007 vorgestellt und ist in Lateinamerika, den Vereinigten Staaten, Europa und Kanada verfügbar. Das sichere elektronische Bezahlsystem ermöglicht Barverkäufe über verschiedene Kundenservicekanäle wie E-Commerce oder über Callcenter für Kunden, die direkt über ihr lokales Bankkonto bezahlen möchten, aber auch für Kunden ohne Bankkonto.



