Von der NASCAR lizenziertes Rennspiel der nächsten Generation jetzt in 30 weiteren Ländern verfügbar



Charlotte, North Carolina (ots/PRNewswire) - Dusenberry Martin Racing (DMR) hat heute die internationale Expansion von NASCAR® Heat Evolution (www.nascarheat.com) durch PlayStation®Store, Xbox Marketplace und Steam für Windows-PCs bekannt gegeben. NASCAR Heat Evolution ist jetzt käuflich in mehr als 30 Ländern erhältlich, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien. Fans finden die vollständige Liste der Länder auf der Website von NASCAR Heat Evolution (https://support.nascarheat.com/customer/portal/articles/2565331).



"Wir sind höchst erfreut darüber, die Verfügbarkeit von NASCAR Heat Evolution auf diese Märkte auszudehnen", sagte Tom Dusenberry, CEO von DMR. "Unser erfahrenes Games-Team hat sich darauf konzentriert, ein unterhaltsames und fesselndes Videospiel bereitzustellen, das alle derzeitigen Top-Fahrer und -Teams zeigt."



Mit NASCAR Heat Evolution tauchen Fans mit dem Schwenken der schwarz-weißen Flagge vollständig in die Aufregungen des Stockcar-Racings ein. Für Interessierte aller Kategorien passt das Spiel sich dynamisch dem jeweiligen Können an und liefert eine lebensechte Rennerfahrung. NASCAR Heat Evolution ist genauso faszinierend wie The Chase® - mit Fahrern, Teams und unglaublich detailgetreuen Rennstrecken und Umgebungen. Es vermittelt dem Spieler das Gefühl, eine Rennsportlegende zu sein.



DMR bietet Fans von NASCAR Heat Evolution eine umfassende Auswahl weiterer digitaler Inhalte über die DLC-Pakete mit Inhalten zum Herunterladen. In den DLCs finden sich angepasste Farbschemata, zusätzliche Herausforderungen sowie Kommentare.



Weitere Informationen erhalten Sie unter NASCARHeat.com (http://www.nascarheat.com/). Fans können NASCAR Heat Evolution auf Twitter unter @DMRNASCARHeat (http://www.twitter.com/DMRNASCARHeat) und @DMRacingGames (http://www.twitter.com/dmracinggames) folgen.



Medieninhalte für NASCAR Heat Evolution erhalten Sie hier (https:/ /www.dropbox.com/sh/9f02birrwkuc1am/AACt7bOYk3Hf85ZsNLpOXPGDa?dl=0).



Über Dusenberry Martin Racing



Dusenberry Martin Racing ist Herausgeber und Entwickler digitaler Spiele mit dem Schwerpunkt fesselnder und unterhaltsamer Spiele der Marke NASCAR. Die Firma engagiert sich darin, digitale und sozial interaktive Spiele hoher Qualität auf den Markt zu bringen. DMR veröffentlichte NASCAR Heat Evolution, sein erstes Spiel für PlayStation®4 und Xbox One, im September 2016. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz an der NASCAR Plaza in Charlotte (North Carolina). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dmracing.org.



