Medios AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

16.11.2016 13:24

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 MAR

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT

Medios AG startet Barkapitalerhöhung um bis zu 2.760.408 neue Aktien mit Bezugsrecht der Aktionäre

- Bestimmte Hauptaktionäre treten Bezugsrechte auf 2.543.745 neue Aktien für Vorabplatzierung an institutionelle Investoren ab. - Der Platzierungspreis für die neuen Aktien wird in einem Accelerated- Bookbuilding-Verfahren im Rahmen der Vorabplatzierung ermittelt und voraussichtlich am 17.11.2016 veröffentlicht. - Der Bezugspreis für das Bezugsangebot wird dem Platzierungspreis in der Vorabplatzierung entsprechen. - Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 21.11.2016 und läuft voraussichtlich bis einschließlich zum 05.12.2016. Einräumung einer Mehrbezugsmöglichkeit. - Der Emissionserlös dient der Finanzierung des Erwerbs der restlichen 49% Anteile an der Medios Manufaktur GmbH, der Finanzierung des Aufbaus einer digitalen B2B Plattform, der Stärkung des Working Capital und der Ausweitung der Herstellungskapazitäten der Medios Manufaktur GmbH - Gebilligter Wertpapierprospekt auf der Internetseite veröffentlicht. - Erstmalige Zulassung des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft sowie der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wurde beantragt

Hamburg, 16.11.2016 - Der Vorstand der Medios AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital mit mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 9.661.428,00 soll durch teilweise Ausnutzung des von der Hauptversammlung am 14.09.2016 beschlossenen Genehmigten Kapitals 2016/II um bis zu EUR 2.760.408,00 auf bis zu EUR 12.421.836,00 erhöht werden. Hierfür plant die Medios AG, bis zu 2.760.408 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro auszugeben. Die neuen Aktien sind vom 01.01.2016 an gewinnberechtigt.

Die mediosmanagement GmbH sowie weitere Hauptaktionäre der Medios AG haben mit dem Ziel der Erhöhung des Streubesitzes vorab Rechte zum Bezug von 2.543.745 neuen Aktien an die die Emission begleitende Bank abgetreten. Diese neuen Aktien werden vorab im Rahmen einer Privatplatzierung ("Vorabplatzierung") ausgewählten institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum Erwerb angeboten. Die Vorabplatzierung startet im Laufe des heutigen Tages.

Der Platzierungspreis für die neuen Aktien wird auf Basis eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens im Zuge der Vorabplatzierung ermittelt und voraussichtlich am 17.11.2016 gemäß Art. 17 MAR veröffentlicht werden.

Im Anschluss werden die Aktionäre der Medios AG, soweit sie ihre Bezugsrechte nicht abgetreten oder hierauf verzichtet haben, ihr Bezugsrecht ausüben und Aktien zum Bezugspreis, der dem Platzierungspreis aus der Vorabplatzierung entsprechen wird, beziehen können (das "Bezugsangebot"). Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 18.11.2016 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Medios AG veröffentlicht werden. Zum Zwecke der Zulassung der gesamten Grundkapitals der Gesellschaft und der neuen Aktien im Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard)/Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie für die Zwecke des Bezugsangebots hat die Medios AG einen Wertpapierprospekt erstellt, der auf der Internetseite der Medios AG (http://mediosag.mediospharma.de/de/investor-relations/) veröffentlicht wurde. Die Bezugsfrist, in der Aktionäre der Medios AG ihre Bezugsrechte zum Bezugspreis ausüben können, wird voraussichtlich vom 21.11.2016 bis einschließlich 05.12.2016 laufen (die "Bezugsfrist").

Das Bezugsverhältnis beträgt sieben zu zwei, so dass bezugsberechtigte Aktionäre (bzw. Besitzer von Bezugsrechten) für je sieben alte Aktien (bzw. ebenso viele Bezugsrechte) zwei neue Aktien der Medios AG beziehen können. Über die Wahrnehmung ihrer Bezugsrechte hinaus, wird den Aktionären ferner die Möglichkeit eingeräumt, Mehrbezugswünsche im Rahmen des Bezugsangebotes anzumelden.

Die Eintragung der teilweisen Durchführung der Kapitalerhöhung im Rahmen der Vorabplatzierung in das Handelsregister wird für den 21.11.2016 erwartet, die Eintragung der weiteren Durchführung der Kapitalerhöhung für den 08.12.2016. Bei einer vollen Durchführung Vorabplatzierung würde sich der Streubesitz der Medios AG auf über 25 Prozent erhöhen.

Der aus dem Angebot und durch die Platzierung der Neuen Aktien der Gesellschaft resultierende Nettoemissionserlös soll der Finanzierung des Erwerbs der restlichen 49% Anteile an der Medios Manufaktur GmbH, der Finanzierung des Aufbaus einer digitalen B2B Plattform, der Stärkung des Working Capital und der Ausweitung der Herstellungskapazitäten der Medios Manufaktur GmbH dienen.

Der Handel mit den neuen Aktien aus der Vorabplatzierung im Regulierten Markt der Börse Hamburg und im Regulierten Markt der Börse Frankfurt wird voraussichtlich am 22.11.2016 beginnen. Ein gänzlicher oder teilweiser Abbruch des Angebots bleibt vorbehalten.

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA begleitet die Zulassung und das Angebot als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Medios AG dar. Diese Mitteilung stellt auch keinen Prospekt im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 in jeweils gültiger Fassung (die "Prospektrichtlinie") dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Internetseite der Medios AG (http://mediosag.mediospharma.de/de/investor-relations/) veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung in Bezug auf Bezugsrechte oder Aktien der Medios AG sollte allein auf der Grundlage des Prospekts erfolgen. Auf Anfrage sind Prospekte in gedruckter Form bei der Medios AG, Friedrichstraße 113a, 10117 Berlin, sowie bei der M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg kostenlos erhältlich. In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat (außer Deutschland), richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedsstaat.

