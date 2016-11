Die NordLB hat die Einstufung für Leoni trotz gesenkter Jahresprognose auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Nach den Enttäuschungen im vergangenen und in diesem Jahr dürfte es beim Autozulieferer wieder aufwärts gehen, schreibt Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf einen möglichen Einstieg chinesischer Investoren. Wegen der Übernahmefantasien und der laufenden Restrukturierung sieht Schwope für das Papier viel Aufholpotenzial./tav/stk

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0069 2016-11-16/13:43

ISIN: DE0005408884