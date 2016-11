Zürich (ots) - Gegen den Bündner Immobilienunternehmer Remo

Stoffel liegt in Liechtenstein ein rechtskräftiger Zahlbefehl in der

Höhe von 6,7 Millionen Franken vor, wie die «Handelszeitung» in ihrer

neusten Ausgabe schreibt. Den Millionenbetrag schuldet Stoffel seinem

früheren Geschäftspartner Hannjörg Hereth. «Stoffel weigert sich

standhaft, die rechtskräftig geschuldete Summe zu bezahlen», sagt

Anwalt Robert Neudorfer, der Hannjörg Hereth vertritt und gegen

Stoffel ein Vollstreckungsverfahren eingeleitet hat. Anfang Oktober

wurden am Fürstlichen Landgericht in Vaduz Stoffels Aktien an einer

Firma namens Mondial Partners Holding versteigert. Der Schätzwert der

Aktien betrug 49'000 Franken, wie aus dem öffentlich publizierten

«Versteigerungsedikt» hervorgeht.



Remo Stoffel verweist in einer schriftlichen Stellungnahme auf ein

Urteil eines Schweizer Schiedsgerichts von 2012: Das Gericht hatte

damals die Vorwürfe Hannjörg Hereths abgewiesen. Hereth musste Remo

Stoffel mit 1 Million Franken «ausseramtlich» entschädigen. «Aufgrund

dieser Situation hat Remo Stoffel gar nicht im Sinn, auf die erneut

vorgetragenen, alten Vorwürfe Herrn Hereths einzutreten», sagt

Stoffel-Sprecher Peter Hartmeier. Wenn Herr Hereth glaube,

Forderungen stellen zu können, solle er dies an Ort und Stelle des

Unternehmens in der Schweiz versuchen und nicht im Fürstentum

Liechtenstein.



