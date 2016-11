Die vergangenen Börsentage waren voll von dynamischen, meist überraschenden Bewegungen. Und das Ergebnis der US-Wahl in Verbindung mit diesen Impulsen an den Börsen sind eine Garantie dafür, dass es uns bis zum Jahresende nicht langweilig wird. Aktiven Anlegern bieten sich jetzt grandiose kurzfristige Chancen. Aber man sollte sich da tunlichst nicht auf eine Richtung festlegen!

Trump gewinnt - und nach einer ersten, dramatisch negativen

Reaktion am frühen Mittwochmorgen schießen die Aktienmärkte nach oben, fallen Gold und Euro, steigen die Zinsen. Ein äußerst bullishes Szenario also, während man vorher mit dem genauen Gegenteil gerechnet hatte. Wie kam es dazu? Es war eine Mischung aus Pragmatismus (es ist nun eben so, mal sehen, was Trump jetzt "liefert") und massiven Käufen zu Beginn dieser überraschenden Wende, die zweifellos zum Ziel hatten, eine Abwärtstrendwende am Aktienmarkt zu verhindern. Was, gerade beim Dow Jones, der dadurch ein neues Allzeithoch erreichte, überaus erfolgreich war - aber nicht bleiben muss. Pläne sind das eine … ihre Umsetzung etwas anderes Denn diese Rallye fußt auf der Erwartung, dass ...

