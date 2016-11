FMW-Redaktion

Kaum ein Fed-Mitglied findet an der Wall Street so Gehör wie der Chef der St. Louis Fed James Bullard. Häufig hat er an neuralgischen charttechnischen Marken mit seinen Aussagen zu einer Drehung der Märkte entscheidend beigetragen - meist auf der Long-Seite, gelegentlich aber auch zugunsten der Short-Seite. Die Wall Street liebt ihn dafür, aber auch, weil er physiognomisch sehr "amerikanisch" ist, also das, was sich die weiße Wall Street unter einem "echten" Amerikaner so vorstellt.

Liebling der republikanisch gesinnten Wall Street: James Bullard Foto: Federal Reserve Bank of St. Louis

Derzeit weilt James Bullard in London, und in einer Rede heute vormittag sagte Bullard einen denkwürdigen Satz:

"A single policy-rate increase, possibly in December, may be sufficient to move monetary policy to a neutral setting."

Das heißt frei übersetzt: eine Zinsanhebung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...