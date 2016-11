Das Gewinnwachstum der Unternehmen schwächt sich ab, Ausschüttungen haben einen steigenden Anteil an der Gesamtrendite von Aktien. Trotz steigender Kurse hält Fidelity-Fondsmanager Daniel Roberts Dividendentitel für attraktiv.Für Daniel Roberts, Fondsmanager des Fidelity Global Dividend Fund, ist die Zinspolitik das derzeit wichtigste Thema für die Aktienmärkte und der stärkste Treiber für die Anlagerenditen in den vergangenen vier bis fünf Jahren. "Zerlegt man die Marktrendite, die Aktien in dieser Zeit erzielten, in ihre drei Bestandteile Gewinnanstieg, Dividende und Bewertungsänderung beziehungsweise Anstieg der Bewertungskennzahlen, wird deutlich, wie wenig die Gewinne zur Gesamtrendite beigetragen haben. Die treibende Kraft für den Gesamtmarkt war vielmehr eine Neubewertung beziehungsweise ein Anstieg der Bewertung, was wohl dem Einfluss der Nullzinspolitik geschuldet ist", schreibt der Kapitalmarktexperte in einem aktuellen Marktkommentar. Tatsächlich habe sich das Gewinnwachstum der Unternehmen in der Vergangenheit abgeschwächt.

Den vollständigen Artikel lesen ...