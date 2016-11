-------------------------------------------------------------- Monopoly 2016 http://ots.de/RpuT8 --------------------------------------------------------------



Ein BMW 3er Touring oder doch lieber einen Mini Cooper S Cabrio? Beim diesjährigen McDonald's MONOPOLY-Gewinnspiel können Gäste erstmalig zwischen Gewinnen wählen. Und das ist nicht die einzige Neuheit.



Badstraße, Hauptbahnhof oder Schlossallee - jetzt darf wieder fleißig gesammelt werden bei McDonald's MONOPOLY! Vom 17. November 2016 bis 8. Januar 2017 findet das Gewinnspiel in allen teilnehmenden Restaurants in Deutschland und Luxemburg statt. Auf den Stickern vieler McDonald's Produktverpackungen verbergen sich Millionen von Sofort- und Sammelgewinnen. Als Neuheit in diesem Jahr können Gäste bei vielen der Preise erstmalig zwischen den Gewinnen wählen.



Wahlfreiheit bei den Gewinnen



Hamburger oder Pommes? Heißluftballonfahrt oder Fallschirmsprung? Sportevents weltweit oder Konzert-Reise? Nicht nur im TV-Spot, sondern auch in den Restaurants stellt McDonald's seinen Gästen "die große Preisfrage". Zum ersten Mal bei McDonald's MONOPOLY haben diese die Wahl und können bei allen Food-Sofortgewinnen, vielen Sammel- und Sach-Sofortgewinnen zwischen zwei Alternativen entscheiden. Auch abseits der Wahlmöglichkeiten warten Preise wie eine VIP-Reise oder ein Bambusfahrrad von my Boo.



Ein weiteres Highlight der Aktion ist die große Jackpot-Verlosung. Das Besondere: Auch hier kann gewählt werden - zwischen einer Familien-Variante, die unter anderem einen BMW 2erActive Tourer, einen SAMSUNG UHD TV (65 Zoll) und eine Merlin Familienjahreskarte enthält und einer zweiten Variante, die neben einem BWM 1er und einem Apple iPhone auch eine Urlaubsflatrate von Urlaubsguru.de zu bieten hat. Unter allen Teilnehmern der Jackpot-Verlosung werden zusätzlich täglich unter allen an diesem Tag eingegebenen Codes mindestens einmal 1000 Euro verlost.



MONOPOLY "to go"



MONOPOLY gibt es in diesem Jahr auch für unterwegs, denn alle in der McDonald's App als McVIP angemeldete Nutzer haben die Möglichkeit, an einem App-Game teilzunehmen. Dort bekommen die User an verschiedenen Orten Push-Nachrichten mit Gewinnmitteilungen auf ihr Smartphone, die sie zur Einlösung des Gewinns innerhalb von 30 Minuten im nächsten Restaurant vorzeigen müssen. Es winken Preise wie eine Xbox One oder die Drohne Quadcopter Spy. Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland setzt McDonald's im Rahmen von MONOPOLY zusätzlich einen Snapchat-Geofilter ein. So können Snapchatter am 18. November für einen Tag ihre Snapshots mit einem MONOPOLY-Filter versehen.



Monopoly Genuss für Groß und Klein



Mit McDonald's MONOPOLY dürfen sich die Gäste auf zwei neue Burger freuen: Den Big Gourmet Beef und den Big Gourmet Chicken. Mit den Shrimps inkl. Cocktail Dip und der Kirschtasche kehren für den Aktionszeitraum zwei alte Bekannte zurück. Auch die jüngsten Gäste können sich freuen: Denn beim MONOPOLY-Kids finden sie auf jeder Happy Meal Verpackung einen Spielsticker. Ein Gewinn ist dabei immer garantiert.



Die TV-Spots wurden unter der Leitung von LEO'S THJNK TANK von der Bigfish Filmproduktion GmbH produziert: https://www.youtube.com/watch?v=J9WbEt5QZzI



Weiterführende Informationen zur Spielmechanik, alle TV-Spots und bisherige Gewinner gibt es ab dem 17.11.2016 auf https://monopoly.mcdonalds.de/#/.



