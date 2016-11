Redwood City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Trilliant, der globale Marktführer für unternehmensweite intelligente Energiekommunikation, wurde vom IAIR (http://www.iaireview.org/) zum Unternehmen des Jahres für Innovation ernannt. Trilliant nahm die Auszeichnung bei der 6. jährlichen Veranstaltung vom LE FONTI - IAIR AWARDS® (24. Preisverleihung) in Singapur im Peninsula Excelsior Hotel am 11. November 2016 an.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150127/171757LOGO



IAIR ist eines der weltweit am schnellsten wachsenden Magazine mit Fokus auf Weltwirtschaft und Nachhaltigkeit und verleiht seine Auszeichnung zum Unternehmen des Jahres an hervorragende Unternehmen, die Spitzenleistungen und nachweislichen Erfolg in Bereichen wie Innovation, organisatorisches Wachstum und persönliches Engagement für seine Geschäfte und Mitarbeiter zeigt.



IAIR wählt die Gewinner anhand einer Online-Umfrage unter seinen 50.000 Lesern, durch Informationen von den auf der ganzen Welt verteilten Redaktionsmitarbeitern sowie durch das Feedback von Meinungsführern verschiedener weltweiter Ereignisse aus.



Die Innovation der Trilliant-Plattform hat Versorgungsunternehmen geholfen, ihre Kommunikationsnetzwerke für über 30 Jahre zu transformieren und widmet sich gegenwärtig den Herausforderungen des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT). Trilliant lieferte kürzlich Vietnams erste Smart City-Kommunikationsplattform in Ho Chi Minh City, über die die Zählerinfrastruktur des Versorgungsunternehmens mit den globalen Technologieunternehmen der Stadt verbunden wird. Ebenfalls feierte Trilliant dieses Jahr einen bedeutsamen Meilenstein, als es über vier Millionen intelligente Zähler für British Gas vernetzte - das größte Dienstleistungsunternehmen für Energie und Haushaltsversorgung in Großbritannien.



Trilliant verfügt als erstes Unternehmen über eine bewährte, skalierbare, intelligente Multi-Technologie-Zählerplattform, die ihrem Versprechen nach intelligenter Verteilung, intelligenter Messung und intelligentem Verbrauch nachkommt, und zwar überall auf der Welt. Gegenwärtig wenden sich Energieanbieter aus aller Welt für Fachberatung und Technologie für erfolgreiche Bereitstellungen von intelligenten Stromnetzen sowie zur Optimierung ihrer Investitionen in ein intelligentes Stromnetz an Trilliant. Die Trilliant-Plattform stellt die einzige unternehmensweite Kommunikationsplattform der Energiebranche dar, die auf einer sicheren, standardbasierten Multi-Technologie-Lösung mit offenem Spektrum beruht.



"Unsere Innovation entspringt der Überzeugung, dass es für den heutigen Bedarf von Versorgungsunternehmen an intelligenten Stromnetzen keine Nullachtfünfzehn-Lösung gibt - oder für ihre zukünftigen IoT-Bedürfnisse", sagte Andy White, Vorsitzender und CEO von Trilliant. "Unabhängig von Ansatz oder benötigter Anforderung arbeiten wir mit Versorgungsunternehmen zusammen, um ihre gegenwärtigen mit einem intelligenten Stromnetz verbundenen Herausforderungen zu meistern und sich mit der branchenbesten Sicherheit für die stetig zunehmend vernetzte Zukunft vorzubereiten."



Hier finden Sie eine vollständige Liste der Gewinner. http://www.iairawards.com/iair_awards_winners.php



Informationen zu Trilliant



Trilliant® bietet die einzige unternehmensweite intelligente Kommunikationsplattform für die Energiebranche, um das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) durch eine sichere, standardbasierte Multi-Technologie-Lösung mit offenem Spektrum zu vernetzen. Durch drei Jahrzehnte Erfahrung sowie die praxiserprobteste und weltweit konformste Lösung maximiert Trilliant Investitionen in intelligente Stromnetze sowie intelligente Städte und rüstet den Betrieb für die Zukunft. www.trilliantinc.com



OTS: Trilliant newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122400 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122400.rss2



Pressekontakt: Nancy Broe McDonnell Group, Inc. nancy@themcdonnellgroup.com +1-404-583-0003 Durchw. 105