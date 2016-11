SeniVita Sozial gGmbH: Forderungen gegen verbundene Unternehmen um 5 Millionen Euro abgebaut - Pflegeimmobilie übernommen - Anlagevermögen erhöht

SeniVita Sozial gGmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Immobilien

16.11.2016 14:45

Die SeniVita Sozial gGmbH setzt die strategische Zielsetzung um, die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bis zum Jahresende wesentlich zu reduzieren. So übernahm das gemeinnützige Unternehmen jetzt die Anteile an der Eigentümergesellschaft einer Altenpflegeeinrichtung in Pottenstein (Oberfranken) mit 34 Pflegeappartements und integrierter Tagespflege. Dadurch verringern sich die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen weiter um rund 5 Mio. Euro auf aktuell noch 12,5 Mio. Euro. Im Gegenzug steigt damit das Anlagevermögen der SeniVita Sozial gGmbH auf aktuell 31,2 Mio. Euro. Die Transaktion ist nicht liquiditätswirksam.

Bis Ende 2016 sollen die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen auf unter 5 Mio. Euro zurückgeführt werden, gleichzeitig werden sich dadurch das Anlagevermögen bzw. auch die Liquiditätsposition der SeniVita Sozial gGmbH entsprechend erhöhen. Damit wird der von einer Ratingagentur vorgebrachte Kritikpunkt, wonach die Werthaltigkeit von Forderungspositionen gegenüber Gruppenunternehmen "in wesentlicher Größenordnung" noch nachgewiesen werden muss, entkräftet.

Daher spiegelt die unter anderem darauf beruhende aktuelle Ratingnote für die SeniVita Sozial gGmbH nicht die tatsächliche Situation des gemeinnützigen Unternehmens wider.

Um zudem die Transparenz für Investoren zu erhöhen, wird die SeniVita Sozial gGmbH auf freiwilliger Basis auch zeitnah einen Zwischenabschluss (Stichtag Ende drittes Quartal 2016) veröffentlichen. Nach ersten Einschätzungen hat sich im dritten Quartal 2016 die positive operative Entwicklung der Gesellschaft weiter fortgesetzt.

Sprache: Deutsch Unternehmen: SeniVita Sozial gGmbH Parsifalstraße 31 95445 Bayreuth Deutschland Telefon: Fax: E-Mail: Internet: www.senivita.de ISIN: DE000A1XFUZ2, DE000A13SHL2 WKN: A1XFUZ, A13SHL

Börsen: Freiverkehr in Hamburg, Stuttgart; Open Market in Frankfurt

ISIN DE000A1XFUZ2 DE000A13SHL2

