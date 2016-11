Die NordLB hat das Kursziel für Osram nach Zahlen von 52 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Lichtkonzern habe das Geschäftsjahr 2015/16 operativ deutlich besser abgeschlossen, als noch vor einem Jahr in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Mittwoch. Auch strategisch seien Fortschritte erzielt worden. Er habe seine Schätzungen an das fortgeführte Geschäft angepasst./mis/ajx

AFA0106 2016-11-16/16:05

ISIN: DE000LED4000