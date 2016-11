Zürich (ots) - «Die grossen Risiken liegen nicht in der

Innenpolitik, sondern auf der internationalen Ebene.» So schätzt der

Politexperte Ian Bremmer gegenüber der «Handelszeitung» die

Aussichten der USA in den nächsten vier Jahren unter Donald Trump

ein.



Amerika sei früher stets ein Leuchtturm gewesen. «Nun ist das

Image ruiniert.» Die Wahl von Trump sei gleichbedeutend mit dem Ende

der USA als Supermacht. «Amerika hat die Fähigkeit verloren,

freiheitliche Werte zu propagieren.»



Bremmers Urteil hat Gewicht. Der Chef der Beratungsfirma Eurasia

Group gilt als Guru der Aussenpolitik. Von ihm stammt das Motto, das

Donald Trump in seinem Wahlkampf verwendete: «America First». Bremmer

hatte den Begriff ursprünglich in einer Notiz an seine Kunden

benutzt, um Trumps politische Philosophie zu umschreiben. Als dieser

den Spruch zum ersten Mal hörte, machte er ihn sich sofort zu eigen -

zum Leidwesen von Bremmer, der dieser politischen Strategie selbst

nichts abgewinnen kann.



Die USA könnten die Welt im 21. Jahrhundert nicht mehr

militärisch, sondern nur durch ihr gutes Beispiel anführen, sagt

Bremmer. Genau dies sei mit Trump aber nicht möglich. «Das

Vertrauensverhältnis zu den langjährigen Partnern der USA wird

strapaziert.» Vom Machtvakuum würden etwa Russland und sein Präsident

Wladimir Putin profitieren.



