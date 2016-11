Zürich (ots) - Im Streit um Dolce-Gusto-Kapselkopien unterliegt

Nestlé der Migros. Das zeigen Unterlagen des St. Galler

Bundespatentgerichts, die der «Handelszeitung» vorliegen.



Seit Jahren geht Nestlé mit Anwälten gegen Nachahmer seines

Kaffeekapselsystems Nespresso vor. Nun öffnet der Konzern eine neue

Front und gelangt auch für seine zweite Kaffeekapsel-Linie Dolce

Gusto an die Gerichte.



Das Bundespatentgericht hat Nestlés Begehren nach einem

Verkaufsstopp der Migros-Klone in der Schweiz abgewiesen. Vom Tisch

ist die Angelegenheit deswegen nicht. Der Konzern will das Urteil

weiterziehen. Auch in Deutschland geht Nestlé gegen die Migros und

ihre Industrietochter Delica vor. Nestlé ist der Meinung, dass die

Dolce-Gusto-kompatiblen Kapseln der Migros-Industrie «unsere

gewerblichen Schutzrechte verletzen».



Für Insider kommt nicht überraschend, dass sich Nestlé, die sich

im Falle von Nespresso weltweit rund 300 Kopie-Systemen ausgesetzt

sieht, nun für Dolce Gusto ins Zeug legt. Zuletzt fiel das jüngere

und günstigere System Dolce Gusto als stärkerer Wachstumstreiber auf

als die etablierten und exklusiveren Nespresso-Kapseln.



Nestlé muss die Migros-Industrie als globale Konkurrentin ernst

nehmen. Sie ist heute eine der zehn wichtigsten Kapselproduzentinnen

der Welt und will ihre Kapazitäten weiter ausbauen.



