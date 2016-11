Frankfurt am Main (ots) - Der dfv Matthaes Verlag, ein Tochterunternehmen der dfv Mediengruppe, ordnet seine Geschäftsführung neu. Zum 1. Januar 2017 übernimmt Joachim Eckert (47) die alleinige Geschäftsführung des Stuttgarter Medienhauses und verantwortet damit neben der marktführenden "AHGZ - Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung" künftig auch die weiteren Geschäftsbereiche des Matthaes Buchverlags sowie die backwirtschaftlichen Fachmedien. Der bisher hierfür verantwortliche Geschäftsführer Dr. Clemens Knoll (63) tritt in den Ruhestand ein. Aufsichtsrat und Geschäftsführung danken ihm für sein erfolgreiches Wirken und wünschen für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute.



Der Diplom-Kaufmann Eckert ist seit 2006 für die AHGZ tätig, einem der umsatzstärksten Titel der dfv Mediengruppe, zunächst als Verlagsleiter und seit 2013 gemeinsam mit Dr. Knoll in der Geschäftsführung. An der Universität des Saarlandes studierte er Betriebswirtschaftslehre, anschließend führten ihn seine beruflichen Stationen über die Verlagsgruppe Handelsblatt und die Verlagsgruppe Rhein Main zum dfv Matthaes Verlag.



Dr. Clemens Knoll, seit 2003 Geschäftsführer, hat maßgeblichen Anteil am Erfolg des Verlags in den vergangenen Jahren. Unter seiner Führung hat der Buchverlag sein publizistisches Profil deutlich geschärft und zählt heute weltweit zu den führenden kulinarischen Fachbuchverlagen. 2012 wurde der Verlag als weltbester Kochbuchverlag ausgezeichnet. Unter der Ägide von Dr. Knoll wurde auch 2011 die Fachzeitschrift "Der Bäckermeister" aus dem Richard Pflaum Verlag in München erworben und damit die Marktstellung der "Allgemeine Bäcker Zeitung" und "Konditorei & Café" nochmals deutlich verbessert.



Im Zuge dieser personellen Veränderungen wird Frank Hanna (39) sowohl zum Verlagsleiter Content Sales & Digital als auch zum Prokuristen des Verlages berufen. Damit übernimmt er zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Leiter Digital die Verantwortung für sämtliche Vertriebsaktivitäten des Stuttgarter Medienunternehmens. Hanna begann nach seinem Studium seine Tätigkeit im dfv Matthaes Verlag als Projektmanager Online. Nach Stationen als Vertriebsleiter und zuletzt Leiter Digital wird er künftig gesamtverantwortlich den weiteren Ausbau aller digitalen Medienangebote und des Vertriebsgeschäfts verantworten.



Passendes Bildmaterial wird auf Anfrage zugesendet.



OTS: Matthaes Verlag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60092 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60092.rss2



Pressekontakt: dfv Mediengruppe Unternehmenskommunikation Telefon +49 69 7595-2051 Telefax +49 69 7595-2055 presse@dfv.de http://www.dfv.de