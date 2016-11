Aves One AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und Mehrzuteilung während der Zeichnungsphase vollständig gezeichnet

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und Mehrzuteilung während der Zeichnungsphase vollständig gezeichnet

- Durchführung der Kapitalerhöhung durch große Nachfrage bereits sichergestellt - Zeichnungen weiterhin möglich

Hamburg, 16. November 2016 - Vor Ende der Bezugs- sowie der Zeichnungsfrist ist das Buch zur Platzierung aufgrund der großen Nachfrage vollständig gezeichnet. Neben den 2.970.000 Aktien aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen wird zusätzlich auch die Mehrzuteilung voll zugeteilt werden. Alle Aktien werden zum Bezugspreis von EUR 6,00 je Aktie gezeichnet. Somit beträgt der Bruttoemissionserlös unter Annahme der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilung nach Abschluss der Kapitalmaßnahmen rund EUR 19,6 Mio.

Das Zeichnungsbuch bleibt weiterhin geöffnet und wird am Ende der jeweiligen Frist zugeteilt. Interessierte Anleger aus Deutschland, Österreich und Luxemburg haben somit die Möglichkeit noch bis Freitag, den 18. November 2016, um 12 Uhr die neuen Aktien der Aves One AG unter der Interims-ISIN DE 000 A2D A6C 1 (WKN A2D A6C) über ihre depotführende Bank zu zeichnen. Qualifizierte Anleger können bis zum 21. November 2016 ihre Zeichnungen über die quirin bank AG abgeben. Die Notiz aller Aktien der Aves One AG unter der ISIN DE 000 A16 811 4 (WKN A16 811) erfolgt voraussichtlich am 28. November 2016 im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie dem Regulierten Markt der Börsen Hamburg und Hannover.

