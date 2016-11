Endor AG: Lizenzvereinbarung mit Sony zur PlayStation 4/Geschäftsentwicklung 2016

ENDOR AG: Lizenzvereinbarung mit Sony zur PlayStation 4/ Geschäftsentwicklung 2016

Landshut, 16. November 2016

Die ENDOR AG hat mit der Sony Computer Entertainment Europe Limited eine Lizenzvereinbarung über Zubehör für die PlayStation 4 geschlossen. ENDOR entwickelt passend dazu ein Lenkrad für die PlayStation 4. Die Lizenz ermöglicht eine bessere Unterstützung des Lenkrads im Betriebssystem der Spielkonsole und steigert die Kompatibilität zu künftigen Rennspielen wie etwa der GranTurismo-Serie. Durch die Verwendung der offiziellen PlayStation-Symbole und -Logos auf dem Produkt und in der Werbung wird ein deutlicher Marketing-Mehrwert erzielt.

Momentan können noch keine endgültigen Aussagen über Verfügbarkeit oder technische Details von lizenzierten Produkten gemacht werden, aber es ist geplant, diese möglichst nahtlos in die bestehende Produktreihe einzugliedern und Kompatibilität auch zu bereits bestehendem Zubehör (Pedale, Shifter, etc.) zu schaffen.

Diese Lizenz gilt für Europa, Afrika, Mittlere Osten, Ozeanien, Indien und Russland, nicht für Amerika und Japan. Hierfür werden separate Vereinbarungen angestrebt und entsprechende Verhandlungen laufen bereits.

Thomas Jackermeier, CEO der ENDOR AG: "Wir sind froh, die guten Beziehungen zu Sony fortzuführen und an die alten Erfolge früherer Lizenzprodukte anknüpfen zu können. Wir eröffnen uns damit den Marktzugang zu über 60% des weltweiten Marktes für Lenkräder. Dies wird sich ab 2017 sehr positiv auf die Umsätze auswirken."

Geschäftsverlauf 2016: Die ENDOR AG konnte den Umsatz und Ertrag im 1. Halbjahr 2016 deutlich gegenüber dem Vorjahr verbessern. Im 3. Quartal konnten jedoch die guten Umsätze des Vorjahresquartals nicht erreicht werden. Das Gesamtergebnis des Jahres 2016 hängt nun vom traditionell sehr wichtigen Weihnachtsgeschäft ab. Der Vorstand geht davon aus, dass im Konzern das gute Vorjahresergebnis wieder erreicht und evtl. leicht gesteigert werden kann. 2017 sollen der Umsatz und Ertrag durch neue Produkte für die PlayStation 4 dann wieder deutlich gesteigert werden.

Über ENDOR AG - www.endor.ag Die ENDOR AG entwickelt und vermarktet High-End-Lenkräder und Controller

für Spielkonsolen und PCs sowie Spieler-Mäuse. Als "Brainfactory" liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt ENDOR in eigen Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering").

Unter der Marke Fanatec (www.fanatec.de) verkauft das Unternehmen seine Produkte über e-Commerce in erste Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanda, Australien und Japan, sowie in Kooperation mit Distributoren in kleinere Märkte wie Korea und Saudi-Arabien. Weiterhin verkauft ENDOR in Kooperation mit der Vogel Verlag Fahrschulsimulatoren.

Die ENDOR AG, mit Sitz in Landshut, wurde 1997 gegründet und beschäftigt derzeit 26 Mitarbeiter. Im Konzern sind weltweit inkl. freier Mitarbeiter 38 Personen für ENDOR tätig.

Kontakt: Thomas Jackermeier, Vorstandsvorsitzender Tel.: +49(0)871-9221 122 ir@endor.ag Seligenthalerstr. 16a 84034 Landshut

Sprache: Deutsch

