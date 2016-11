Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Immobilienwirtschaft legt Arbeit im Bündnis für bezahlbares Wohnen auf Eis

Aus Verärgerung über den Klimaschutzplan 2050 hat die Immobilienwirtschaft ihre Zusammenarbeit mit der Bundesregierung im Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen auf Eis gelegt. Angesichts der kurzfristig hinzugefügten "Mehrbelastung für den Gebäudesektor" gebe es "vorerst keine Grundlage mehr für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit", teilten mehrere Verbände mit. Grund sei die Verschärfung der Einsparziele im Gebäudesektor um 8 Millionen Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid bis zum Jahr 2030.

EZB und Bundesbank lehnen Basel 3 in jetziger Form ab

Die Vorschläge des Exekutivausschusses des Baseler Ausschusses zur Vollendung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 stoßen in Europa auf einhelligen Widerstand. Nach der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und der Bundesbank sprechen sich nun auch die Bankenaufsicht SSM und die European Banking Authority (EBA) mehr oder weniger offen gegen die Vorschläge aus. Aus deutscher Sicht droht eine Benachteiligung der hiesigen Banken.

EU-Kommission will Strukturfonds für Spanien, Portugal nicht einfrieren

Nach dem Verzicht auf Geldbußen gegen die Dauer-Defizitsünder Spanien und Portugal sollen nun auch die Strukturhilfen für die beiden Länder nicht eingefroren werden. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici sagte am Mittwoch in Brüssel, die Behörde werde anders als erwartet "die Aussetzung dieser Fonds nicht vorschlagen". Der Behörde reichen demnach die Zusicherungen aus Madrid und Lissabon zur Verhinderung künftiger Defizite aus. Erstmals überhaupt hatten die Euro-Finanzminister Mitte Juli Bußgeldverfahren gegen zwei Mitglieder der Währungsunion in Gang gesetzt.

EU-Kommission stellt Pläne für Reisegenehmigungen nach US-Vorbild vor

Die EU plant im Kampf gegen den Terrorismus bis 2020 ein neues Einreisesystem für Staatsbürger aus nicht visumspflichtigen Ländern. Das europäische Reiseinformations- und -Genehmigungssystem Etias soll den Plänen zufolge über ein automatisiertes Bezahlsystem schon vor der Abreise in das Schengen-Gebiet Einreiseanträge prüfen und Genehmigungen erteilen, wie aus einem von der EU-Kommission präsentierten Vorschlag hervorgeht. Mit Etias will die EU ihre Außengrenzen besser schützen.

Merkel/Obama-Erklärung wendet sich gegen Rückdrehen der Globalisierung

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der scheidende US-Präsident Barack Obama plädieren in einem gemeinsamen Gastbeitrag für eine sozial verantwortliche Marktwirtschaft, Freihandel und eine noch engere Zusammenarbeit Deutschlands und der USA. Der Aufruf wird in der nächsten Ausgabe der Wirtschaftswoche am Freitag veröffentlicht. "Eine Rückkehr in eine Welt vor der Globalisierung wird es nicht geben", schreiben Merkel und Obama. Beide Politiker plädieren in ihrer Erklärung für das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zwischen den Vereinigten Staaten und Europa.

Obama drängt Europäer zum Schuldenschnitt für Griechenland

In einer großen Abschiedsrede hat der scheidende US-Präsident Barack Obama die Gläubiger Griechenlands zu einem Schuldenschnitt gedrängt. Er werde die Gläubiger drängen, die nötigen Schritte zu unternehmen, "die notwendig sind, damit Griechenland einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung nehmen kann", sagte Obama am Mittwoch in Athen. Er warf den Europäern vor, zu wenig Herz mit dem seit Jahren schwer angeschlagenen Euro-Partner zu haben. "Die Welt erkennt nicht in vollem Umfang an, wie schmerzhaft diese Reformen waren und welche Opfer Griechenland bringen musste", erklärte er.

Obama sichert Europäern US-Unterstützung für Nato zu

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat den durch die Wahl Donald Trumps verunsicherten Europäern die US-Unterstützung für die Nato zugesichert. "Ich bin zuversichtlich, dass das Bekenntnis Amerikas zum transatlantischen Bündnis unter demokratischen wie republikanischen Präsidenten noch immer weiter gegangen ist", sagte Obama am Mittwoch in Athen. Das werde beibehalten, "genauso wie unser Schwur, jeden Verbündeten zu verteidigen". Die Nordatlantik-Pakt von heute sei so stark wie eh und je, ergänzte der Präsident.

Schwedens Notenbank erwägt Digitalwährung E-Krone

Angesichts immer seltener werdender Barzahlungen erwägt Schwedens Zentralbank die Einführung einer Digitalwährung namens E-Krone. "Es könnte auf den ersten Blick einfach erscheinen, E-Kronen auszugeben, aber das ist etwas völlig Neues für eine Notenbank", gab Riksbank-Vizegouverneurin Cecilia Skingsley am Mittwoch in Stockholm zu bedenken. Die weltweit älteste Zentralbank habe deshalb noch nicht abschließend darüber entschieden. Es müssten auch noch technische Fragen geklärt werden.

IEA sieht Gipfel der globalen Ölnachfrage erst nach 2040

Das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage wird nach Einschätzung des Chefs der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, nicht vor dem Jahr 2040 beendet sein, trotz der beim Weltklimagipfel in Paris im vergangenen Jahr gemachten Zusagen, den Ausstoß von Treibhausemissionen zu stoppen. Birol begründet seine Meinung einer länger weiter steigenden Nachfrage mit den nicht ausreichenden Alternativen an Treibstoffen für den Frachttransport auf der Straße, in der Luftfahrt und in der Petrochemie, trotz der wachsenden Investitionen in alternative Energien.

US-Rohöllagerbestände steigen stärker als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA sind erneut stärker gestiegen als erwartet. Sie erhöhten sich nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 5,274 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen lediglich einen Anstieg um 1,1 Millionen erwartet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,4 Millionen Barrel erhöht.

US-Industrie mit konstanter Produktion bei schwächerer Auslastung

Die Industrieproduktion in den USA ist im Oktober auf der Stelle getreten. Zudem war der Auslastungsgrad der Unternehmen rückläufig, womit in beiden Fällen die optimistischeren Prognosen von Volkswirten verfehlt wurden. Zurückzuführen war dies auf die relativ warme Witterung, die den Heizbedarf bei Privathäusern und Büros dämpfte. Im verarbeitenden wie auch Minensektor gab es dagegen Anzeichen für eine Stabilisierung. Die Industrieproduktion insgesamt stagnierte gegenüber dem Vormonat. Im Vorfeld hatten Ökonomen einen Anstieg um 0,2 Prozent prognostiziert.

Stagnierende US-Erzeugerpreise im Oktober zeigen schwachen Preisdruck

Die im Oktober stagnierenden US-Erzeugerpreise deuten auf einen weiter geringen Preisdruck hin. In der Kernrate gingen die Erzeugerpreise sogar zurück, womit auch hier die Erwartungen von Volkswirten einer moderat anziehenden Inflation verfehlt wurden. Für die Erzeugerpreise insgesamt war ein Anstieg von 0,3 Prozent erwartet worden, was auch dem Plus im September entsprach. In der Kernrate - ohne die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie - nannte das US-Arbeitsministerium ein Minus von 0,2 Prozent. Hier hatten Ökonomen einen Anstieg von 0,2 Prozent prognostiziert.

Fed/Kashkari will "Too-big-to-fail"-Problematik radikal beenden

Der Gouverneur der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, hat einen Plan zur Beendigung des Problems vorgelegt, dass bestimmte Banken so groß und systemrelevant sind, als dass der Staat sie im Falle einer Schieflage mit Steuergeldern retten würde. Kashkari will dieses "Too-big-to-fail"-Problem vor allem durch Eigenkapitalanforderungen von über 20 Prozent der risikogewichteten Aktiva lösen. Ob er mit diesem Plan durchkommt, ist jedoch nicht sicher.

