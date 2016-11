Von Stu Woo

BARCELONA (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom will ihrem US-Gegenstück AT&T nicht nacheifern. "Wir sind nicht das nächste Time Warner", sagte Deutsche-Telekom-CEO Timotheus Höttges auf einer von Morgan Stanley veranstalteten Investorenkonferenz in Barcelona.

Höttges machte mit der Anspielung auf AT&T, die für 85 Milliarden US-Dollar das Medien-Unternehmen Time Warner kaufen will, klar, dass der DAX-Konzern kein Interesse an teurem, exklusivem Content, etwa Filmen oder Sportrechten, habe. Die Telekom solle ein "puristisches" Unternehmen sein, das sich "auf Infrastruktur konzentriert" und in ihre Netze in Europa und den USA investiert, sagte Höttges den Investoren.

