Schauspielerin Mariele Millowitsch würde mit dem Linken-Politiker Gregor Gysi "gern ein Schwätzchen halten". "Den finde ich einen guten Kopf", sagte Millowitsch der Zeitschrift "Meins".

Mit einem Mann zusammenzuleben, kann sie sich nicht mehr vorstellen. "Es ist gut, wie es ist: Ich lebe sehr gern allein! Das ist der Punkt, an dem wir landen, wenn wir lange allein leben: Wir sind irgendwann so autark, dass wir das auch bleiben wollen", so die 60-Jährige.